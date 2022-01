Svarer igen mod hit-serie: Vores cykler er ikke farlige

Tilbage i december måtte cykel-firmaet Peloton ud og forsvare sig, da karakteren Mr. Big døde af et hjerteanfald i tv-serien 'And Just Like That', efter han havde cyklet på en Peloton-cykel i 45 minutter.

I en pressemeddelelse måtte de dengang forklare, at man altså ikke dør af at bruge deres cykler.

Men nu har cykel-firmaet igen måttet forsikre om, at deres cykler altså ikke er farlige. Det sker efter endnu et 'tv-hjerteanfald' på en af deres motionscykler.

I en ny episode af tv-serien 'Billions' får karakteren Mike Wagner, der spilles af David Costabile, pudsigt nok også et hjerteanfald efter en tur på cyklen.

David Costabile spiller Mike Wagner i tv-serien Billions. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Karakteren overlever dog hjerteanfaldet, men alligevel har Peloton været ude at forklare sig på Twitter, hvor de gør det klart, at der ikke er tale om en reklame for deres mærke.

'Vi forstår godt, at tv-serier gerne vil bruge vores cykler for at give folk noget at snakke om. Men for at få det helt på det rene, så har vi ikke sagt ja til, at vores mærke bliver brugt i 'Billions', og vi har heller ikke forsynet dem med udstyr. Som tv-serien selv pointerer, så hjælper cardio-træning folk med at leve et længere og gladere liv,' skriver firmaet i sit opslag.

I december tog firmaets aktier et dyk på 11,35 procent, efter episoden med Bigs død blev udgivet. Denne gang rammer episoden dog ikke lige så hårdt. Efter store fald i sidste uge steg Peloton-aktien mandag med 9,79 procent.