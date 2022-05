Svarer igen på kritik

Hvordan kan mennesker ende med at hade noget, de engang elskede, så meget, spørger 'Game of Thrones'-forfatteren

Tv-serien 'Game of Thrones' var et massivt hit verden over, men ligeså populære dens første sæsoner var, ligeså udskældt var den sidste sæsons store klimaks.

I den sidste sæson havde tv-seriens skabere ikke flere bøger at læne sig op ad, og det kunne ses i en sæson, der blev hastet igennem, lød en del af kritikken.

Men imens kritikken buldrede og bragede, sad 'Game of Thrones'-universets skaber George R.R. Martin forbløffet tilbage.

Det fortæller han i et interview med The Independent.

- Jeg forstår ikke, hvordan mennesker kan ende med at hade noget, de engang elskede, så meget, fortæller han og tilføjer:

- Hvis du ikke kan lide en serie, så lad være med at se den. Hvordan er alt blevet så giftigt.

George R.R. Martin savner loyalitet hos fansene. Foto: Ritzau Scanpix

'De smider atombomber'

Til efteråret kommer 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' på Amazon, og den bruger George R.R. Martin som løftestang til sin egentlige forundring. Nemlig den ændrede fankultur, han oplever.

- 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' er ikke engang udkommet endnu, men hvis du følger med online, er kritikken som Anden Verdenskrig. De smider atombomber efter hinanden, siger han og fortsætter:

- Du hører kritik af nogle af Marvels udgivelser og helt sikkert af deres DC-karakterer. Det plejede at være sådan, at hvis du var fan af 'Star Trek', kunne du lide 'Star Trek'. Nu virker det til, at halvdelen af dem, der kalder sig 'Star Trek'-fans, hader 'Star Trek', 'Star Wars'-fans hader 'Star Wars' og Tolkien-fans hader 'Rings of Power'. Hvad fanden sker der?

Kritikken af 'Rings of Power' fik for alvor fart, da traileren blev udgivet, men at film og serier skiller sig ud fra bøgerne, skal forventes, understreger George R. R. Martin.

- Måske den (kritikken, red.) kommer, fordi der sker ændringer, men som forfatter ville du blive sindssyg, hvis der ikke var en eller anden form for ændringer. Du vil fortælle nye historier, ikke de samme om og om igen, slår han fast.