Svarer på heftig kritik: - Det gør ondt

Oh Land forsvarer nu beslutningen om at sende 15-årige Louise Westergaard ud af 'X Factor'

15-årige Louise Westergaard blev valgt fra af Oh Land, da 'X Factor'-dommeren fredag aften afholdt 5 Chair Challenge og skulle udvælge de deltagere, hun gerne ville have med videre i konkurrencen.

Beslutningen skabte stor debat hjemme i stuerne, og Oh Land blev kritiseret på de sociale medier, hvor valget blandt andet blev kaldt 'snotdumt'.

Seere ønsker Louise tilbage 'Lad os kræve Louise tilbage', skriver en. 'Så har Oh Land kvajet sig IGEN! Hvad f..... Tænker hun på!!!? Smide hende ud med den allerbedste LYD! NEJ NEJ NEJ!', skriver en anden, mens en tredje fortsætter: 'Louise var helt klart en mulig vinder. Snotdumt valg af Oh Land at sende hende ud', lyder det fra en tredje. 'Nogen gange forstår jeg simpelthen ikke Oh Lands musikøre. Louise havde en unik X Faktor', lyder det fra en fjerde.

Nu forsvarer Oh Land beslutningen om at sende Louise ud. Til Ekstra Bladet fortæller 'X Factor'-dommeren dog, at det langt fra var en nem beslutning.

- I den unge kategori er talentmassen så stærk, at alle fravalg gør ondt. Der er mange tanker og overvejelser, som jeg gør mig som dommer - blandt andet at det samlede puslespil skal gå op, så jeg ikke har to deltagere, der minder for meget om hinanden, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg synes, at Lucca og Louise repræsenterer samme musikalske stil og udtryk. Derfor har jeg valgt deltagere, som skaber en mere varieret palet.

Seerne undrer sig: 'Hvordan kan det lade sig gøre'?

Louise Westergaard blev valgt fra af Oh Land fredag aften. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Hun understreger dog, at hun er godt tilfreds med de fem deltagere, hun har taget med videre. Nu står hun igen over for en svær beslutning, når to af disse skal smides ud inden liveshows.

- Jeg er sindssygt glad for mine endelige bootcamp-deltagere og ved, at valget bliver svært igen, når de skal koges ned til tre, lyder det fra Oh Land, der ikke håber, at hun har set det sidste til de deltagere, hun vragede:

- Og så håber jeg, at Blachman tager Louise eller en af de andre talentfulde deltagere med i en gruppe, så vi kan få set mere til dem.

Hvorvidt vi igen får Louise at se, kan du blive klogere på, når TV2 sender 'X Factor' hver fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

