Svarer på kæresterygter

Opstod der sød musik mellem 'Over Atlanten'-deltagerne Sarah Bro og Felix Smith ombord på båden, da de i december krydsede Atlanten?

Rygtet, der opstod på sociale medier, fik hurtigt næring, da Felix Smith kort efter sejlturen annoncerede, at han og Marie Schmidt havde valgt at gå fra hinanden. Men da Ekstra Bladet taler med Smith og Bro forud for premieren på 'Over Atlanten', afviser de begge pure, selvom Felix Smith erkender, at rygterne også er kommet ham for øre, og de irriterer ham tydeligvis.

I hvert fald påpeger han, at folk gerne må huske, at der er børn involveret, når man starter rygter op.

- På sociale medier går der rygter om, at du har fundet sammen med Sarah Bro. Er der hold i det?

- Det er jo svært. Jeg kom hjem og offentliggjorde min skilsmisse, og jeg har ikke så meget at sige til de der ting. Selvfølgelig er jeg også stødt på de rygter, men jeg har nogle børn, som selvfølgelig har det hårdt lidt nu, siger han.

- Det eneste, jeg har at sige til det, er, at jeg har ikke nogen ny kæreste, jeg er ikke startet noget nyt parforhold. Jeg har lige offentliggjort en skilsmisse, og der er nogle børn, jeg gerne vil passe på, og så har jeg ikke andet at sige til de rygter andet end, at jeg har set dem, siger han og tilføjer afsluttende:

- De er vanvittige nogle af dem.

Sarah Bro kan ikke genkende rygterne. Foto: Per Arnesen/Discovery Networks

Kan ikke genkende

Den tidligere svømmer Sarah Bro afviser pure, at hun skulle have et andet end venskabeligt forhold til tv-værten.

- Nej, det er der ikke noget i. Mig og Felix er ligeså gode venner, som vi alle sammen er, siger hun med henvisning til de andre deltagere i programmet.

- Så det er ikke noget, jeg kan genkende. Vi er alle sammen rigtig gode venner, og det er det, jeg tager med mig fra den båd.

- Hvordan har du det med, at der florerer sådanne rygter?

- Rygter er jo rygter, og det kan man ikke kontrollere, de vil altid være der. Men ligesom alt andet, der ikke kommer mig ved, så vælger jeg bare at holde mig ude af det og ikke gå for meget ind i det, siger Sarah Bro.

