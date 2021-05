Svarer på uundgåeligt spørgsmål: - Bullshit

HBO Nordic bekræfter, at 'Friends: The Reunion' kan streames fra 27. maj

De medvirkende i hitserien 'Friends' vender tilbage efter 17 år, og genforeningen kan streames på HBO Nordic fra 27. maj. Det bekræfter streamingtjenesten i en pressemeddelese.

'Friends: The Reunion - Den hvor de alle sammen mødes igen' bliver på 103 minutter og byde på et længe ventet gensyn med Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer.

Vennerne samles i de velkendte omgivelser fra serien, hvor de svarer på spørgsmål og genoplever nogle af seriens mest ikoniske scener.

Slagets gang ledes af talkshow-værten James Corden, og der vil også være gæsteoptræden af David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon og Malala Yousafzai.

Tom Selleck spillede Monicas charmerende og lidt ældre kæreste Dr. Richard Burke i 10 afsnit fra 1996-2000. Han dukker også op til genforeningsfesten. Pr-foto

- Bullshit

I traileren for showet, der blev offentliggjort for nylig og både byder på grin og gråd, afslører Matt LeBlanc (Joey), at Lisa Kudrow (Phoebe) skrev sine replikker ned på spisebordet i lejligheden.

Og James Corden stiller det uundgåelige spørgsmål: 'Were Ross and Rachel on a break?'. Spørgsmålet referer til en hændelse fra 1997, hvor Ross (David Schwimmer), sårer sin store kærlighed, da han går i seng med en anden.

I den nye trailer mener selv Jennifer Aniston (Rachel), at parret holdt pause, men Matt LeBlanc er af en anden holdning: 'Bullshit'.

James Corden stiller det uundgåelige spørgsmål til vennerne i 'Friends: The Reunion'. Pr-foto

'Friends' bød oprindeligt på 236 afsnit og blev vist på tv fra september 1994 til maj 2004. Alle 10 sæsoner kan lige nu streames på HBO Nordic.

Tidligere er det blevet meldt ud, at 'Friends: The Reunion' ligeledes får premiere i USA 27. maj.

Denne måned byder også på en lang række andre fede streaming-premierer. Få det store overblik her.