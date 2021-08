Svensk 'Paradise Hotel' skrottet

Efter anklager om overgreb under forårets optagelser af Sveriges 'Paradise Hotel', bliver endnu en sæson af programmet nu stoppet.

I foråret blev realityhittet afbrudt og slettet fra streamingtjenester, fordi to kvinder påstod, af de var blevet udsat for overgreb under optagelserne.

Ekstra Bladet skrev i foråret om de påståede overgreb, som førte til sæsonens aflysning.

Efterfølgende flyttede et nyt hold af realitydeltagere ind på det luksuriøse hotel for at optage en ny sæson, der skulle vises i efteråret.

Men det er nu også blevet skrottet, meddeler NENT Group i en pressemeddelelse mandag.

'Det nye Paradise lanceres i 2022. Indtil da udsendes der ikke flere sæsoner i Sverige. Det betyder, at efterårssæsonen 2021 ikke vises.', fremgår det.

Programmet vender i stedet tilbage med et nyt og moderniseret format i 2022, meddeler de.

'Målet er at demonstrere et mere moderne og opdateret format med fokus på ligestilling og mangfoldighed'.

Produktionsselskabet varsler store ændringer i det svenske 'Paradise Hotel', men vil ikke røbe mere før næste år.