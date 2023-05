Svigerfar fra Helvede

76-årige Sylvester Stallone har ikke glemt rollen som Rocky, når hans singledøtre bringer potentielle kærester hjem i privaten.

- Det er som at træde ind i en boksering.

- Det er 'okay, det der er din modstander', siger han i et interview med USA Today i forbindelse med den amerikanske premiere på realityshowet 'The Family Stallone'.

24-årige Sistine Stallone husker en sen nattetime, hvor hun tog en fyr med hjem. Lige da de skulle til at kysse, trådte hendes far frem på en balkon med dramatisk baggrundsbelysning kun iført et håndklæde og med noget i hånden, der mindede om 'en golfkølle eller et slags våben'.

- Jeg ville ønske, det var en drøm, men det skete.

- Det var traumatiserende at min far så, vi skulle til at kysse, men mere traumatiserende for drengen, der aldrig vendte tilbage efter det, siger Sistine Stallone.

Sophia, Sistine, Sylvester, Jennifer Flavin og Scarlet i 'The Family Stallone'. Foto: Paramount+

Til podcasten Giggly Squad fortæller hun, at far altid er afvisende, når hun og singlesøster Sophia bringer selv de sødeste fyre med hjem.

- Han står i hjørnet, siger ikke noget ... bare for at skræmme, siger Sistine stallone ifølge Toofab.com.

Søstrene fortæller samtidig, at farmand altid står og bapper på en cigar for at vise, hvem der bestemmer.

- Jeg spurgte ham, 'hvorfor gør du det?' Og han siger 'Jeg kan inden for de første fire minutter efter at have mødt en kæreste afgøre, om han holder eller ej, og så vil jeg ikke spilde min tid', siger Sistine Stallone og indrømmer:

- Han har ret hver gang.

Sistine og Sophias singleliv er et af de emner, som 'The Family Stallone' går tæt på. Serien kan lige nu streames på Paramount+ i USA, men er endnu ikke nået frem til søstertjenesten SkyShowtime i Danmark.

