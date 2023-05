Svigtet efter affære: Han løj for mig

Holly Willoughby afviser, at hun kendte til Phillip Schofields affære med en ung mand fra tv-produktionen. I stedet siger hun, at han løj for hende

Efter længere tids drama og rygter er det hele ramlet for Phillip Schofield på det seneste.

Den ellers så populære britiske morgenvært trak sig søndag som vært på 'This Morning' - den britiske version af 'Go Morgen Danmark' - og fredag kom det så frem, at han i en længere periode havde haft en affære med en meget ung mand, der var ansat på produktionen.

Rygterne om affæren har løbet, siden tv-værten i 2020 stod frem på morgen-tv og fortalte, at han var homoseksuel. Dengang blev han støttet af kolleger og sin familie, heriblandt Stephanie Lowe, som han dengang havde været gift med i 27 år.

ITV, som sender 'This Morning', har efterfølgende fortalt, at de kendte til rygterne, som de dengang undersøgte. Men både Phillip Schofield og den unge mand afviste blankt et forhold, der derfor kun var rygter ifølge tv-kanalen.

Holly Willoughby, som Schofield i årevis dannede værtsduo med på morgenprogrammet, afviser, at hun kendte til forholdet. I stedet føler hun sig svigtet af kollegaen. Det fortæller hun i en story på Instagram.

'Det har taget tid at bearbejde gårsdagens nyheder. Da rygterne om forholdet først kom frem, spurgte jeg Phil direkte, om det var sandt, og jeg fik at vide, at det var det ikke,' skriver hun og fortsætter:

'Det har gjort meget ondt, at jeg nu har fundet ud af, at det var løgn,' slutter hun sit opslag.

Det nuværende drama er ikke det eneste, Schofield-familien har været ramt af i år. Således blev Phillips bror, Timothy, tidligere i år dømt for en række seksuelle overgreb mod en teenagedreng i perioden fra oktober 2016 og tre år frem.

'Hvad mig angår, har jeg ikke længere en bror. Min overvældende bekymring er og har altid været for offeret og hans families velbefindende,' skrev Phillip Schofield dengang.