Svindlede kvinder på Tinder: Sådan tjener han penge nu

Shimon Hayut, der er kendt fra Netflix-dokumentaren 'The Tinder Swindler', ernærer sig tilsyneladende ikke længere ved at svindle

Den israelske svindel-dømte Shimon Hayut, der også kalder sig Simon Leviev, er efter Netflix-dokumentaren 'The Tinder Swindler' blevet kendt over hele verden.

Men selvom det har spændt ben for det kæmpe svindelnummer, han ifølge dokumentaren har stået bag, stopper det ham ikke i at tjene penge.

Ifølge TMZ har Shimon Hayut nemlig oprettet en profil på appen Cameo, hvor brugere kan betale for videohilsner fra forskellige kendisser. Mediet oplyser, at hans profil er ny, men at forespørgsler på personlige hilsner allerede er begyndt at vælte ind.

I et par videoer på profilen joker han sågar med, at han bliver forfulgt af sine fjender - en historie, han ifølge Netflix-dokumentaren ofte brugte for at lokke penge ud af de kvinder, han datede.

Nægter svindel

Ifølge dokumentaren har Shimon Hayut svindlet for op mod 10 millioner dollars - svarende til 65,5 millioner danske kroner. Han lykkedes med at skabe en form for pyramidespil, hvor han inviterede kvinder, han mødte på dating-appen Tinder, på luksuriøse dates for at bilde dem ind, at han var milliardær.

Efter en rum tid ville han begynde at låne penge af kvinderne, som han brugte på at invitere det næste offer på luksuriøse dates.

Shimon Hayut blev i 2019 idømt 15 måneders fængsel for bedrageri i sagen. Han blev løsladt efter fem måneder på grund af god opførsel.

I første omgang vendte han tilbage til Tinder, der dog var hurtigere til at lukke ham ned og blokere ham fra datingappen.

Siden dokumentaren udkom, har han nægtet, at den er baseret på virkeligheden.

- Jeg var bare en singlefyr, der ville møde kvinder på Tinder. Jeg er ikke en Tinder-svindler, har Shimon Hayut udtalt.