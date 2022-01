Sviner 'X Factor'-kollegaer: - De er uduelige til at forhandle

For første gang i verdenshistorien ændrer 'X Factor', der har premiere i aften på TV 2 kl. 20, nu en vigtig del af konceptet.

I stedet for at dommerne får én bestemt kategori, skal de nu hver især have en ung solist, en ældre artist og en gruppe.

Årets dommertrio består af 'X Factor'-veteranen Thomas Blachman, debutanten Kwamie Liv og dj'en Martin Jensen, og de skal selv fordele talentmassen imellem sig.

Og på det punkt kommer Martin Jensens jyske opvækst ham til gavn, fortæller han.

- Hvis du spørger Thomas og Kwamie, så tror jeg, de vil sige, at det var totalt ulideligt. Men det er også, fordi de er totalt uduelige til at forhandle. Det må jeg godt nok indrømme. Jeg har aldrig hørt noget dårligere, siger en veloplagt Martin Jensen.

- Der kan man godt mærke, at de er fra København. De fatter jo ikke en skid af, hvordan man forhandler. Thomas ville jo købe en bil til fuld pris, hvis han kunne komme til det. Det er jo helt 'hallo', siger den verdenskendte dj med et stort grin.

Brugtvognsforhandler-,metoden

Martin Jensen kommer fra Sorring nær Silkeborg, og det fornægter sig ikke. Man kan tage manden ud af Jylland, men man kan ikke tage Jylland ud af manden.

- Der, hvor jeg kommer fra, er vi ligesom vant til at handle. Vi prutter om prisen, og så er det videre. Og jeg gjorde det samme med de kære deltagere. Så jeg fik præcis dem, jeg gerne ville have. Allesammen. Man kan kalde det brugtvognsforhandler - det er den metode, jeg brugte der, lyder det fra den 30-årige hitmager.

I sidste fik han de voksne solister over 23 år, men hurtigt blev hans tre deltagere stemt ud, og der var ingen finaleplads til ham og hans artister. Han har taget erfaringerne med sig og har valgt sine nye deltagere ud fra nogle helt andre parametre denne gang.

- Uden at gå alt for hårdt til det, så valgte jeg sidste gang meget efter, hvad jeg troede, faktisk godt kunne gå hen og blive til noget. Men det gik hurtigt op for mig, at det kan ikke lade sig gøre at tage en Serie 6-spiller og smide på landsholdet og forvente, at de bliver der.

- I år har jeg valgt at finde nogle, som er mere klar til den opgave, som 'X Factor' er. Og så kan jeg kun bare håbe på, at de vil gøre mere ved det efterfølgende.