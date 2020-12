Svines til på nettet

Det har skabt vrede hos seerne, at Nicklaes Olsen kysser sin kammerats store kærlighed i 'Ex on the Beach'. Se ham forklare sig i videoen

Normalt er det lutter rosende ord, der falder, når snakken går på Nicklaes Olsen fra 'Ex on the Beach', men på det seneste har det udviklet sig i en - for ham - mere negativ retning.

I programmet lægger han an på og scorer sin gode kammerat Asbjørns flirt Lærke, efter kammeraten Asbjørn Nielsen, har forladt programmet. Og det har vakt seernes vrede.

Det fortalte Nicklaes Olsen, da han gæstede Ekstra Bladet sammen med netop Asbjørn.

- Efter mit stunt med Lærke har jeg modtaget hate. Men det er sgu også fair nok. Det var sgu også dumt, og jeg blev sgu også lidt pinligt berørt, da jeg så det selv, erkender han i videoen, som kan ses over artiklen.

- Hvad skriver folk?

- Jamen, hvordan fanden jeg kunne tillade mig at gøre det over for min bedste ven og sådan nogle ting. Det har jeg også selv tænkt.

Nicklaes Olsen deltager i 'Ex on the Beach' for anden sæson i streg. Foto: Janus Nielsen

Da programmet blev filmet, var Asbjørn klar til at kalde Lærke sin kæreste. Hun var lidt tøvende og manglede at mærke bedre efter, om følelserne nu også var der. Da Asbjørn stemplede ud, kyssede hun med Nicklaes i stedet, da hun ikke følte sig 'låst' til Asbjørn.

- Er det en lille læserstorm, der har ramt dig?

- Jeg har i hvert fald lige fået lidt modvind, men det er også fair nok, siger Nicklaes Olsen.

- Fortjener du det?

- Det synes jeg. Det var sgu dumt.

