Svinet til af anmelderne: 'En af de værste serier nogensinde'

Igennem juni har HBO Max-abonnenter kunnet følge med i musikeren The Weeknds stort anlagte serie 'The Idol', hvor han spiller den ene hovedrolle over for Lily Rose Depp, som indtager den anden.

Fra begyndelsen var anmelderne skeptiske og mente, at der var for meget sex og nøgenhed i serien.

I 'The Idol' spiller Lily-Rose Depp popstjernen Jocelyn, der efter sin mors død har sat karrieren på pause, men nu prøver at gøre comeback. Få dage før hendes nyeste single skal se dagens lys, rammes hun af hævnporno, da et foto af hende med sæd i hovedet begynder at florere på internettet.

Ude med riven

Nu er sidste episode kørt over skærmen, og det samlede anmelderkorps er ude med riven efter at have set værket i sin helhed.

The Telegraph giver serien én enkelt stjerne og kalder den slet og ret 'årets værste serie'.

The Guardian giver ligeledes én stjerne, men går skridtet længere end The Telegraph ved at kalde den 'en af de værste serier nogensinde'.

Anmelderen kalder Depps optræden som den plagede popstjerne for en 'humpende, udtryksløs, kæderygende intethed'.

Værre går det ud over The Weeknds optræden, som anmelderen mener skulle prøves af ved Den Internationale Domstol i Haag.

Se traileren til 'The Idol' her.

'Dialogen var rystende dårlig'

På danske Information giver de ikke stjerner. Men heller ikke her er der nogen kære mor at spore i deres anmeldelse af serien.

'Både serien og historien om serien blev mest af alt et sørgeligt billede på, hvor interessante stjerner tror, de selv er', skriver de.

Der bliver heller ikke givet stjerner på The Hollywood Reporter. Men det afholder ikke deres anmelder fra at revse seriens fejl og mangler:

''The Idol's problemer består ikke kun i den umotiverede nøgenhed og ungdomserotik. Serien er plaget af et tyndt plot og en usammenhængende fortælling.'

Og det ellers pæne BBC får kaldt 'The Idol' for '2023's største tv-katastrofe'.

'Serien flakker akavet omkring uden rigtig at finde ud af, hvordan den skal lande. På samme tid virker det, som om det store fokus på at være grænsesøgende havde en høj pris,' skriver de og fortsætter:

'Dialogen var rystende dårlig, plottet skred ikke frem før sidste episode, og selv dér var det svært at finde rundt i, og der var ingen karakter-udvikling at spore.'

