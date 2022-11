Svinet til og smidt ud

Spoiler-alarm: Artiklen indeholder info om, hvem der bliver stemt hjem i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen'.

Chokket stod malet i ansigtet på Lukas Bach, der mandag aften måtte se sig slået ud af 'Robinson Ekspeditionen' efter mere end 40 dage i det malaysiske øhav.

Han havde ellers allieret sig med sine tilbageværende kammerater fra det gamle hold nord, der for første gang i ekspeditionen stod med en overhånd og magten til at bestemme, hvem der skulle forlade konkurrencen.

Men da ørådet indtraf, vendte Brian og Naja deres ven ryggen, hvor de satte kniven ind og stemte ham ud.

- Den havde jeg sgu ikke set komme. Jeg er blevet udspillet, lød det fra en tydeligt overrasket Lukas Bach i ørådet.

Og til Ekstra Bladet fortæller den 22-årige ishockeyspiller, at han var målløs og rystet både under og efter ørådet:

- Jeg var virkelig skuffet og tænkte, at vi ellers havde en motorvej til finalen, hvor vi kunne stemme folk ud. Så jeg var ked af at blive forrådt af folk, jeg stolede på. Jeg havde en aftale med Brian og har holdt hånden over Naja i tre øråd, hvor folk ville stemme hende ud.

En tydeligt chokeret Lukas måtte se sig slået ud aft 'Robinson Ekspeditionen' mandag aften. Foto: Viaplay Group

Naja begrunder sit valg i programmet med, at hun mener, Lukas var blevet egoistisk. Men det mener Lukas Bach ikke er tilfældet, da Ekstra Bladet taler med ham.

- Hvis det ikke havde været for mig, ville hun ikke have været i Ekspeditionen på det tidspunkt. Og på de udstødtes ø var det mig, der lavede bål og redte hendes seng og gjorde alt for at holde humøret oppe hos hende.

- Hvordan er dit forhold til Brian og Naja i dag?

- Jeg snakker ikke med dem.

Svinet til

Da Jakob Kjeldberg spurgt de andre deltagere, hvorfor det lige var Lukas, der skulle ud, greb Emil muligheden for at sende en svada af sted til sin holdkammerat.

Her sagde han, at Lukas Bach skulle tage det personligt, fordi han havde trådt på folk, og fordi han var den absolut mindst værdige blandt de otte.

- Du har vist, hvordan man ikke skal spille sin ekspedition, det er helt sikkert, lød det kontant fra Emil.

Emil mente, at Lukas var den mindst værdige til at fortsætte i årets ekspeditionen. Foto: Viaplay Group

Det giver Lukas Bach dog ikke meget for, da han taler med Ekstra Bladet.

- Jeg blev jo svinet til. Og jeg sad bare og tænkte på et citat af Michelle Obama, der engang sagde 'When they go low, we go high'. Der var ingen grund til at synke ned på hans niveau, Han må sige, hvad han vil, det kan jeg jo ikke stå til ansvar for. Det var ikke noget, jeg tog til mig som sådan, siger Lukas Bach, der heller ikke ses med Emil, nu hvor alle er vendt hjem igen.

- Jeg synes, jeg har kæmpet siden dag ét. Det har været en meget hårdere ekspedition at være på hold nord. Vi har vundet mindre mad og været i flere øråd, så man skulle fra start hele tiden tænke på alliancer. Men så må man også tage hatten af for dem, der bliver ved med at vinde ovre på hold syd.

- Ville du gøre det igen?

- Jeg plejer at sige, at jeg aldrig vil være den oplevelse foruden. Men jeg kunne heller aldrig drømme om at gøre det igen.

Hvordan det går de resterende deltagere i 'Robinson Ekspeditionen' kan du se hver mandag på TV3 eller på Viaplay.

