Svinet til på tv: - Det var mærkeligt

'Bachelorette'-deltageren Adam Sandgaard overraskes over, at han fik stikpiller i torsdagens program

Når man er flere, der dater samme kvinde, så kan bølgerne hurtigt gå højt.

Og det viste sig i torsdagens afsnit af TV 2-programmet 'Bachelorette', da bejleren Rasmus Andersen sendte et par stikpiller mod Adam Sandgaard, efter han afbrød Rasmus' snak med Mette.

- Det er typisk Adam at afbryde midt i snak. Det gør han rigtig meget inde i villaen, så det kommer ikke bag på mig, siger Rasmus Andersen.

Blandt andet fik han sagt, at han var 'vanvittigt provokeret' af sin medbejler der ifølge Rasmus er den der 'råber højest hele tiden'. Derudover røg der også et par kritiske spørgsmål hans retning, da det blev afsløret, at Adam havde haft et intimt øjeblik med bacheloretten Mette Sommer.

- Det var mærkeligt at se, fordi hvis der var et eller andet, så kunne han jo komme til mig, fortæller Adam, da Ekstra Bladet møder ham til Reality Awards-sommerfest fredag.

Dog pointerer bejleren, at han har snakket med Rasmus om episoden.

- Alt er cool, og der er ingen bad vibes. Det er måske taget lidt ude af kontekst. Det var ikke sådan, hverken Rasmus eller jeg opfattede det, uddyber han.

Ny i realityverdenen

Der kan da også følge en del opmærksomhed med, når man lige pludselig bliver set i et populært program på TV 2, forklarer Adam Sandgaard

- Der er meget opmærksomhed, men folk er søde og kommer hen og siger hej, siger han.

Og det er på godt og ondt, at man er på seernes skærm.

- Der er både positive og negative ting. Jeg går ikke en skid op i det, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rasmus, men i skrivende stund uden held.

