Svømmer i tilbud: Damerne er vilde med dem

Livet som reality-deltager kan været hårdt. Især springet fra at være en relativt ukendt person til at være et kendt ansigt natten over kan være en stor omvæltning.

Dog har livet også sine fordele, hvis man spørger Blachman-duoen Sigalaz. Noget tyder i hvert fald på, at det ikke går stille for sig på atletikbrødrenes sociale medier, når det kommer til henvendelser fra det modsatte køn.

Udover netop at være gået videre til næste uges liveshow, nyder de to brødre nemlig også den opmærksomhed, som følger med, når man deltager i danske version af 'X Factor'.

- Vil I sige, at I svømmer i tilbud?

- Ja måske lidt. Der er mange om dagen, fortæller den ældre bror, Samuel.

- Der er et par stykker i hvert fald… Men vi nyder det!, supplerer hans yngre bror, David, med et smil på læben.

- Jamen, hvor mange taler vi om? Er det 5, 20 eller 100 om dagen?

- Det er nok op omkring 20 stykker om dagen og op af, fortæller Sigalaz grinende.

Ikke tid til kissemisse

Dog må damerne vente lidt endnu. For skal man vinde 'X Factor', skal der trænes benhårdt.

- Vi kan mærke, at det er blevet mere intenst. Man har ikke rigtig tid til at svare på sådan noget. Du har lige en uge til at forberede dig til næste liveshow, fortæller de to brødre

Men spørger man Sigalaz' træner, Blachman, er han af en anden opfattelse:

- Det skal der være. Men det der med at søge på sig selv, og læse hvad folk siger og skriver, det er uinteressant og anbefaler jeg ikke. Men jeg tror, de får meget kærlighed, og at folk synes, at de er fede.

Du kan se, hvordan det går Sigalaz og de øvrige deltagere på fredag, hvor der atter er 'X Factor' på TV 2 og TV 2 Play.