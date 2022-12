Sygeplejerskesagen fra Nykøbing F. bliver til ny Netflix-serie

Sagen om sygeplejersken fra Nykøbing Falster Sygehus, der blev idømt 12 års fængsel af landsretten i 2017 for drabsforsøg på fire patienter, bliver til en ny serie på Netflix.

Det annoncerer streaminggiganten i en pressemeddelelse.

Serien får titlen 'Sygeplejersken' og er baseret på Politiken-journalisten Kristian Corfixens granskning af sagen i bogen af samme navn.

- 'Sygeplejersken' er en fortælling om at turde tro på sig selv, sin egen fornemmelse for rigtigt og forkert - og sige fra, når dét er det rigtige at gøre, siger executive producer Meta Louise Foldager Sørensen i pressemeddelelsen.

- Det er væsentligt at fortælle denne historie til inspiration for fremtidens whistle blowere. Den frygtelige og virkelige fortælling, der ligger bag seriens fiktion, har været oplyst i medier og på bog. Men vores fokus og fortælling er hende, der gjorde det rigtige.

Skuespilleren Josephine Park spiller den nu dømte sygeplejerske, mens Fanny Louise Bernth skildrer hendes kollega.

Ifølge Netflix tager fiktionsserien, som er baseret på bogen 'Sygeplejersken', sin begyndelse, da politiet får et opkald med en mistanke om, at en sygeplejerske bevidst forsøger at slå sine patienter ihjel.

Flere kolleger beretter efterfølgende, at de har mistænkt kvinden for at forgifte patienter, skriver Netflix om serien.

Streaminggiganten har mere end 223 millioner brugere på verdensplan, som dermed kan komme til at se filmatiseren af den opsigtsvækkende sag.

'Sygeplejersken' får premiere på Netflix i 2023.

I byretten blev kvinden idømt fængsel på livstid for tre drab og et drabsforsøg.

Østre Landsret frikendte kvinden for de tre drab. Hun blev i stedet fundet skyldig i fire drabsforsøg.