Synd for mig: Syg følelsesporno

For de fleste danskere er Medinas historie nok den klassiske kendisberetning om en sangerinde, der engang udgav nogle iørefaldende popsange, som blev landeplager.

Senere udviklede hun sig til en krukket diva, der udgav nogle ligegyldige popsange, som ikke hittede. The end.

Sådan forløber aarhusianerens historie dog ikke, når hun selv fortæller den i melodramatiske ’Medina’, der minder mere om en reklamefilm end en dokumentarfilm.

Instruktøren, Kaspar Astrup Schröder, som ikke er kendt for noget, kendte Medina, før hun blev kendt, og han fremstiller popstjernen som en helgen, der fik sit liv ødelagt af pressen.

I filmen virker Medina imidlertid mere besat af medierne, end medierne er af Medina, og hendes mareridtsfremkaldende problemer med stalkere udpensles i en grad, så hendes lidelse bliver ulidelig.

Glemmer kokain

Det er tydeligvis meningen, man skal få ondt af offeret. Man får mere ondt af sig selv. Engang sang hun 'Synd for dig'. Nu giver den mening.

Hun græder vel 27 gange undervejs - sådan føles det i hvert fald. Det er grotesk følelsesporno, og hendes skrøbelige sårbarhed fremstår ikke just ideel til en karriere i den blanding af cirkusforestilling, pariserhjul og børnehave, der kaldes popbranchen.

Det er ikke nemt at være idolet Medina Danielle Oona Valbak, som fylder 40 i november. Foto: Discovery

Vi får lov til at komme med Medina til alvorlig psykoterapeut, gakket osteopat og på Riget, når Medina føder, og det hele ligner et meget langt realityprogram, hvor selvoptagetheden er blottet for humor, selvironi og kritisk sans.

Jyden er blevet Britney Bendtner i en pseudo-tilværelse, hvor ægtemanden, Malo Chapsal, dukker op som en frelsende engel og sympatisk gut, der ikke mister jordforbindelsen, når det igen og igen stikker helt af for konen.

Portrættet glemmer at nævne Medinas dom for kokainkørsel, og mens det ignoreres, at hendes seneste mange udgivelser er floppet, så udlægges det til gengæld, som om hun har massiv succes i udlandet.

Det er jo latterligt. For de fleste verdensborgere er Medina vist stadig bare en by i Saudi-Arabien.