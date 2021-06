- Tålmodigheden var brugt op

Sandra: - Jeg dater kun én ad gangen

For Sandra var det ikke en svær beslutning at sige nej tak til Jaffers rose.

- Jeg fandt hurtigt ud af, at Jaffer ikke var kærestepotentiale for mig. Han er virkelig sød og rar, men han er ikke det, jeg søger i en mand. Desuden havde jeg brug for at vise Casper, at jeg var kommet for at lære ham at kende. Derfor var det ikke et svært valg for mig, fortæller Sandra.

Sandra sagde nej til Jaffers rose, men fik heldigvis en af Casper. Foto: Lotta Lemche

- Når jeg dater i Danmark, dater jeg kun én ad gangen. Derfor lå det naturligt for mig, at min fokus skulle være på Casper. Selvfølgelig var jeg nervøs for, om Casper kunne finde på ikke at give mig en rose, men det var et sats, jeg måtte tage. Men jeg ligner en sur hønserøv, da jeg står over for Casper, og det er, fordi jeg var skide nervøs, fortsætter hun og tilføjer:

- Jeg blev enormt glad, da jeg så fik en rose. Det gav en indre ro. Jeg var dog meget berørt af, at Helle netop havde sagt farvel, fordi vi var blevet meget tætte derinde.