Tårevædet afsked: Bryder sammen på tv

- Jeg vil ikke sige, at jeg har holdt følelserne på afstand, men fordi jeg har været så mange ting igennem i mit liv, skal der nok mere til for at hyle mig ud af den.

Gennem hele hele årets 'Robinson Ekspeditionen' har Mie Fitness talt om sin svære bagage uden at forfalde til tårer, men i mandagens afsnit krakelerer facaden, da hun i ørådet får at vide, at hun skal forlade programmet blot fire dage inden finalen.

Til Ekstra Bladet fortæller Mie Fitness, at hun vidste, at det enten ville være hende selv eller Naja, der skulle hjem.

- Men da det bliver afgjort, at det er mig, er det som om, alle mine følelser kulminerer på en gang. Der sker så meget inde i mit hoved, siger hun og tilføjer:

Annonce:

- En af grundene til at jeg ville deltage var, at jeg ville se, om jeg kunne nå en grænse, og jeg havde en forventning om, at jeg ville gå igennem en udvikling undervejs, men det er først i ørådet, det går op for mig, at jeg skal til at være bedre ved mig selv.

Mie Fitness har været igennem lidt af en udvikling i 'Robinson'. Foto: Viaplay Group

Valgt fra

Og det er da heller ikke så lidt, Mie Fitness har udsat sin krop for gennem årene. Hun har tidligere fortalt åbent til Ekstra Bladet om sit misbrug af steroider, og om den store sorg hun gennemgik, da hun mistede sin datter.

Derfor kom hendes deltagelse i 'Robinson Ekspeditionen' også på det helt rigtige tidspunkt.

- Faktisk meldte jeg mig allerede i 2021, hvor jeg gik hele vejen til det medicinske tjek, men jeg blev valgt fra to uger inden afrejse på grund af mine blodprøver, fordi jeg ikke var færdig med at tage steroider dengang, fortæller hun og fortsætter:

- Og da jeg så kom til casting i år, kunne jeg bare mærke, at jeg ikke havde været klar før. Det var så godt, at jeg ikke kom med sidste år. I år var det helt rigtige rigtige tidspunkt.

Mie Fitness har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun tabte sig 11 kilo under optagelserne til 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Linda Johansen

Læs også: 'Robinsons' hemmeligheder: Sexlyst og lort

Annonce:

Så selvom Mie Fitness ikke nåede til finalen, er hun blevet en masse livserfaringer rigere.

- Det har været mit livs rejse. Det er ikke en rejse, man kan købe for penge, slår hun fast og tilføjer:

- I så mange år har jeg presset min krop til det yderste, og det var fedt at være med i 'Robinson' for at teste, hvor meget jeg egentlig kunne presse den. Men det er også gået op for mig, at det skal være slut med at være så hård ved mig selv. Jeg ville aldrig køre mine klienter på samme måde, som jeg har kørt mig selv - aldrig.

Læs mere om Mie Fitness' vilde historie i interviewet her: 'Robinson'-Mie: Narko og steroider fyldte mit liv

Finalen i 'Robinson ekspeditionen' sendes mandag på Viaplay og TV3.

--------- SPLIT ELEMENT ---------