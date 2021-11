Tabte finalen: - Jeg var superskuffet

Frederik Haun gjorde, hvad han kunne i finalen, men han havde ikke så meget mere at give af, kroppen var nedslidt, og han kalder det fortjent, at konkurrenten Sæþór vandt

Det blev ikke til et bage-trofæ for Frederik Haun, som sammen med Anelise måtte tage til takke med at ende på pladserne lige bag vinderen, Sæþór Kristínsson, i 'Den store bagedyst'.

I dag har Frederik fundet ro i at have deltaget og være med lige til det sidste, men sådan havde han det bestemt ikke, da vinderen blev annonceret under optagelserne.

- Jeg skal være ærlig og sige, at jeg var superskuffet over mig selv og min præstation lige bagefter, men det blev optaget i foråret, og jeg er kommet til i dag, at jeg er ret stolt af at være kommet så langt og have vundet fire mesterbagerforklæder. Dem kigger jeg lidt på og siger 'jeg kunne ikke have gjort det bedre’, fortæller Frederik og fortsætter:

- Jeg ville da rigtig gerne have vundet. Selvfølgelig ville jeg lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde lyst til at vinde. Jeg er et kæmpe konkurrencemenneske. Men det her format er bare bygget sådan op, at man aldrig er bedre end det, man præsterer på dagen. Jeg præsterede bare ikke godt nok til at vinde. Det er fuldt fortjent, at Sæþór løber med sejren. Han ramte den bare på dagen, roser Frederik Haun.

Tim Vladimir sagde ved afsløringen, at dommerne gerne ville have givet tre trofæer. Det vil sige: Finalen var uhyre tæt.

Var kørt helt flad

- Du blev lidt følelsesladet, da du afleverede dit sidste værk i finalen. Hvorfor, egentlig?

- Det var nok kulminationen på mange måneders hårdt arbejde. Jeg kunne bare mærke, at jeg var ved at køre flad, og jeg havde ikke så meget mere at give af. Jeg var også selv overrasket over min reaktion, men jeg tror bare, at min krop sagde stop – den var bare lettet – og jeg var bare glad for at være færdig. Det var glædestårer, mere end jeg var decideret ked af det, fortæller Frederik Haun i dag.

Vil gerne lave mere tv

Fremtiden er indtil videre uvis i forhold til, hvad der skal ske med bageriet, men Frederik er klar på at fortsætte og udnytte sit momentum.

- Der er ikke nogen konkrete planer, men der er kommet så sindssygt meget eksponering og så meget kærlighed fra folk. Jeg har fået mange forskellige tilbud rundt omkring fra om samarbejder og ambassadør-skaber og andre ting.

- Jeg vil gerne fortsætte med at lave kage, lave opskrifter og inspirere andre. Jeg synes også, at det er sjovt at lave tv. Så kunne jeg få tilbudt på et tidspunkt at lave et eller andet indenfor tv, så ville jeg ikke sige nej. Det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, men det har været virkelig sjovt at lave bagedysten, fortæller den tabende finalist.