Tæsket af DR

Familien Danmark stod over for en næsten umulig opgave, da man fredag aften skulle vælge mellem at se 'X Factor' TV2 og håndbold på DR1.

Og selvom begge dele naturligvis var tillokkende, valgte de fleste danskere at følge håndboldherrerne frem for de nye talenter i dette års 'X Factor'.

Næsten 400.000 var forskellen i antallet af seere på de to programmer.

Det viser en opgørelse fra Kantar Gallup.

Her havde håndbolden trukket næsten 1,3 millioner seere til, hvor 'X Factor' snuppede 930.000 seere.

Det var derfor ret tydeligt, at danskerne valgte sporten over sangen.

En af fredagens deltagere var Alexander, der har skrevet rapmusik, siden han var barn og var med i børne-MGP.

Vil se noget live

Men det er ikke hele forklaringen, fortæller Keld Reinicke, der er tv-ekspert, til Ekstra Bladet.

Ifølge ham handler det mere om de formater, danskerne blev tilbudt fredag aften.

- Der har været så få live-begivenheder. Så det er nok en coronating. Vi sidder derhjemme, og vi mangler, at der sker noget nyt, noget vi kan være sammen om, fortæller han.

Eksperten mener altså, at programmet nok er blevet nedprioriteret, fordi danskerne gerne vil se noget, der er live.

- Så de har ikke valgt det fra, de vil bare gerne se noget live, som de kan samles om.

Han mener heller ikke, at det kan skyldes, at man har ændret sammensætningen af dommerne.

- Det er ikke det, der er grunden. Formatet er langt stærkere end dommerne, så mon ikke folk vil flokkes til, når programmet begynder at være live?

Ikke overraskende

Hos TV2 kommer det heller ikke bag på underholdningsredaktør Dorte Borregaard, at danskerne valgte, som de gjorde fredag aften.

'Det var en stor tv-aften i fredags, og det kommer ikke bag på mig, at så mange danskere valgte at se både ’X Factor’ og den direkte håndboldkamp på TV. Sportskampe ses mest live, så det er helt naturligt, at en vigtig direkte håndboldkamp trækker mange seere. Men det er jo win/win, for der samtidig en lille million, der også ser 'X Factor' på selve dagen, og herudover er der flotte seertal på ’X Factor’ på TV 2 PLAY både lørdag og søndag,' lyder det i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Dorte Borregaard er heller ikke i tvivl om, at tallet vil være højere, når man ser på, hvor mange der efterfølgende har set fredagens program.

'I modsætning til sport er der masser af tidsforskudt sending på et program som ’X Factor’, og de første to programmer i denne sæson har, som man kan se af Gallups seertalsmålinger, hentet over 200.000 seere mere pr afsnit via tidsforskudt seening. Så når vi får de endelige og sammenlagte seertal i næste uge, så vil det formodentlig vise, at nogenlunde lige mange danskere både har heppet på herrelandsholdet og fulgt med i ’X Factor,'', lyder det.