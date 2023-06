Tæt på exit: Derfor takkede han ja

Bejleren Boris var millimeter fra at forlade programmet, da Mette valgte at give sin overnatningsnøgle til en anden. Nu forklarer han, hvorfor han valgte at fortsætte rejsen

Bacheloretten Mette Sommer holdt vejret, da hun i tirsdagens udgave af TV 2-programmet skulle tilbyde Boris Hiort sin rose.

En rose, som han havde truet med at takke nej til.

Men ikke desto mindre kunne bacheloretten ånde lettet op, da bejleren vælger at sige ja tak til hendes rose og dermed bliver i villaen.

Til Ekstra Bladet forklarer Boris, hvad der var udslagsgivende for hans beslutning om at fortsætte jagten på kærligheden i programmet.

- Vi har en lang snak, hvor alt ikke nødvendigvis bliver vist på tv. Hun giver så meget udtryk for, at hun gerne vil have, jeg bliver, siger han.

Hvad, der præcist bliver snakket om off-cam, vil bejleren dog ikke ud med.

- Men efter det var jeg også sådan: 'Okay, nu kan jeg vist ikke koge mere suppe på den,' siger han.

Bachelorreten forsøgte at tale Boris til fornuft og blive inde i programmet. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Kan altid tage hjem

En anden vurdering, der er med i beslutningen om at fortsætte rejsen, er, at bejleren mener, det alligevel er for drastisk bare at forlade programmet uden videre.

- Man skal ikke tage permanente beslutninger på midlertidige følelser. Dermed ikke sagt, at jeg synes, jeg overreagerede, men det var måske lige drastisk nok at tage hjem, siger han.

- Man kan jo altid tage hjem på et senere tidspunkt. Jeg ville bare gerne se, hvad der skete efterfølgende. Hvad viser hun mig nu? Hvordan har vi det i morgen?, siger han.

Og her gjorde formatet det sværere for bejleren at finde ro.

- Programmet var egentlig bare ret irriterende der. Det var en ekstra udfordring, at jeg skulle gå og glo inde i villaen, når jeg bare gerne ville være sammen med hende. Så er det lige meget, om det er tv eller ej, siger han.

- Dér var vi jo bare to mennesker, der godt kan lide hinanden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mette Sommer, men i skrivende stund uden held.