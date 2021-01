Tæt på største deal nogensinde

Jesper og Brian fra DecoFarver løb afsted med den helt store aftale i aftenens sæsonstart af sjette omgang 'Løvens Hule'.

Alle fem løver var meget imponerede over maler-webshoppen, hvorfor alle forsøgte at få en bid af kagen.

Den endelige investering lød på hele 2,7 millioner kroner og et samarbejde med tre løver - nemlig Jacob Risaard, Mia Vanger og Jan Lehrmann for 30 procent af virksomheden.

- Det havde vi godt nok ikke lige regnet med. Vi stod totalt mundlamme, da de alle begyndte at byde. Det var mega fedt, at vi at kunne stå og vælge og vrage, fortæller Jesper til Ekstra Bladet. Deres bud til løverne lød til at starte med på 600.000 kroner for fem procent af virksomheden.

Investeringen var en af de allerstørste i programmets historie - dog overgået tilbage i første sæson, hvor Razorpit scorede en deal på tre millioner kroner med Jesper Buch, Christian Stadil og Tommy Ahlers.

Jacob Risgaard, Brian, Mia Vanger, Jesper og Jan Lehrmann. Foto: Løvens Hule/United/DR

Nej tak til tre millioner

Jesper og Brian blev også tilbudt tre millioner kroner af Jesper Buch, men det var for hele 49 procent af virksomheden - og det var alt for meget for de to virksomhedsejere.

- Som løven Jan også sagde i afsnittet, så var det slet ikke på tale, at vi ville afgive så mange procent af virksomheden. Det er ingen hemmelighed, at vi var gået derind med en maksimal grænse på 25 procent - ellers skulle der ske noget ekstraordinært, forklarer Jesper.

Og det gjorde der også. For tre af løverne gik som sagt sammen om et bud på 2,7 millioner kroner til 30 procent.

- Selvfølgelig er investeringen rigtig god, men vi var der lige så meget for at få ekspertise og netværk. Så jo flere løver jo bedre.

- Det var ikke pengene vi kom efter, så vi havde ikke lige forventet, at det skulle gå hen og blive en af de største investeringer i programmet nogensinde. Det har åbnet nye muligheder, forklarer Jesper, der tilføjer at de tre løver har været fantastiske at arbejde med.

Blomstret under corona

Jesper og Brian er lykkelige over at have fået Jacob Risgaard med på holdet. Det håber nemlig at kunne udvide til Sverige, hvor Risgaard har god erfaring.

- Han var rigtig god at få med, og vi gik efter ham fra starten. Både Jan og Mia overraskede os meget positivt - de kom også på banen med nogle ting, vi ikke havde set komme.

Optaget i august 2020 - siden er det gået rigtig godt for virk - blomstret un

- Corona har faktisk været en kæmpe gevinst for os. Folk bestiller varer online som aldrig før - og maling er bare blevet et kæmpe hit også. Vi er blevet lagt ned i hele 2020, hvor vi havde en omsætning på 34,8 millioner kroner. 4,8 millioner over vores målsætning i programmet - så der er sat godt skub i forretningen.

