Tæt på umuligt at spå: Her er årets smalle 'X Factor'-favorit

I aften skydes 'X Factor's nervepirrende liveshows i gang, og i år er forventningen ekstra stor, fordi publikum er tilbage i salen efter to år uden folk i studiet på grund af pandemien.

Som sædvanlig er der godt gang i gætteriet både ude i stuerne og hos oddsætterne hos de forskellige spiludbydere.

For hvem er egentlig favorit til den endelige sejr 8. april?

Det åbenlyse ville - som sædvanlig, fristes man til at sige - være en af de unge deltagere. En kategori, der tæller notoriske favoritter næsten hvert år, men svaret på spørgsmålet er, at det muligvis er sværere end nogensinde at forudsige, hvem der kan løfte trofæet i sidste ende.

Ifølge Danske Spils oddssættere er det faktisk næsten umuligt at spå om en vinder af dette års talentkonkurrence.

Mathias Reimer Larsen, som er oddssætter og Danske Spils ekspert på området, vurderer, at niveauet hos deltagerne i år er tårnhøjt. Det gør det vanskeligt at vurdere, hvem der i sidste ende trækker sig sejrrigt ud af konkurrencen.

- Dette års 'X Factor' har givet vi oddssættere hos Danske Spil lidt grå hår i hovedet, fordi der er så meget talent i feltet. Vi har derfor måtte ty en smule mere til statistikken, og har samtidig set 'X Factor'-udsendelserne igennem flere gange, end vi plejer, siger Mathias Reimer Larsen.

Klarer sig bedre

Danske Spil fortæller, at man i deres data blandt andet kan se, at den unge kategori (under 23) plejer at klare sig bedre end de resterende. Hele seks ud af de 14 gange, 'X Factor' er løbet over skærmen herhjemme, er den unge kategori løbet med sejren.

Fem gange er det blevet til sejr for den ældre kategori og tre gange har grupperne sejret.

Samtidig er 'X Factor'-ikonet Thomas Blachman en mentor, som er vant til sejre. Hele fire gange har han formået at hjælpe sine deltagere til at stå som endelig vinder. Det er også derfor, at den kronragede dommer kun giver odds 1,6 som samlet vinder af konkurrencen.

Anderledes tæt løb er det for kunstnerne.

- Vi forventer at det er den unge kategori, der i år skal kæmpe om titlen. Mads Moldt, Tina og Mille Bergholtz er vores bud på en foreløbig top-3. Mads Moldt har dog noget ekstra i forhold til de to kvinder, da han både har en god vokal og kan rappe og danse. Han er derfor i vores øjne indbegrebet af 'X Factor', siger Mathias Reimer Larsen.

Mads Moldt giver kun pengene tre gange igen. Tina har den måske bedste vokal af alle, og skal derfor også ses som en af topfavoritterne i år. Hun giver odds 3,25. Lidt efter kommer Mille Bergholtz til odds 6,00.

'X Factor's første liveshow sendes i fredag kl. 20.00 på TV 2.