Tager æren: - Jeg har kæmpet for det i 15 år

Det var naturligvis et stort øjeblik for den 15-årige Solveig, da hun fredag aften vandt 'X Factor'.

Men det var altså også et stort øjeblik for Thomas Blachman.

Han har nemlig kæmpet for, at en type som Solveig kunne stå som vinder i programmet, siden han startede som dommer.

- Jeg har kæmpet for det her i 15 år. Det er en stor sejr. Danmark er ikke længere kun en håndboldnation, nu er vi også en musiknation, lyder det fra Thomas Blachman, der fortsætter:

- Solveig havde ikke vundet for ti år siden. Der havde det været for mærkeligt, men det kunne lade sig gøre i år, og det er stort og rigtigt.

- Men det er vel ikke din fortjeneste?

- Jeg har ikke lavet andet end at kæfte op om, at vi skulle have plads til det her.

'Seerne har været igennem en tiårig uddannelse', lyder det fra Blachman

Også værdige

- Du valgte bare ikke selv at gøre det i år?

- Har du slet ikke fulgt med? The Kubrix. Det er aldrig set før. Jeg tror, at grunden til de røg ud, var fordi folk troede, at alle andre stemte på dem, det var en fejl, fortæller han og forsikrer, at Simon og Marcus skam også var finaleværdige.

Dommeren Martin Jensen fortæller også, at han er godt tilfreds med, at det blev Solveig, der løb med sejren.

- Jeg tror, det var i fjerde liveshow, hvor det virkelig gik op for mig, hvor meget hun kunne. Jeg håbede, hun ville vinde. Det er er stort, at man kan lave det her i et TV 2-program klokken 20.00. Det viser, at det hele ikke behøver at være P3 Guld for at være imponerende.

