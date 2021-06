Tager endnu en tur med far

Christian Degn er bestemt ikke færdig med at lære af sin far, og derfor kommer der nu endnu en sæson af det populære program

Er der virkelig mere at lære for tv-værten Christian Degn?

Sidste år kunne danskerne stifte bekendtskab med den kendte værts far, Jens, som er pensioneret murer, der lærte ham om stort og småt i programmet 'Alt det min far ikke har lært mig'.

Men det var ikke nok.

Så de to gæve mænd tager altså lige en sæson til.

Det bekræfter Christian Degn på Instagram.

Skal lære nye færdigheder

Til Ekstra Bladet fortæller værten, at der er masser at lære endnu.

- Indholdet må jeg ikke helt afsløre for TV 2. Men min far er jo en meget selvhjulpen mand, så han kan meget mere, end vi har set endnu. Han har jo fx kørt lastbil. Så nu skal jeg lære at køre lastbil. Måske blive en ægte trucker, lyder det.

Han forklarer, at der er tale om en fortsættelse af sæson et af programmet.

- Reelt er det bare anden halvdel af første sæson - min far er jo pensionist, og jeg er ikke altid lærenem, så det går ikke nødvendigvis så hurtigt.

Endnu ingen kendis-status

Og selvom programmet blev vældigt populært, har det grundet corona ikke rigtig givet Jens en stjernestatus endnu.

- Min far har ikke oplevet så meget til kendis-effekten. Der har jo været Corona. Men han har konstateret, at: 'det er da er godt, jeg ikke er på Facebook, for det er da slet ikke til at følge med i alle de kommentarer. Næh, jeg har ikke bemærket det store. Eller ... Jo, der var da tre af de lokale henne i Brugsen, der ville snakke med mig', fortæller tv-værten.

Helt er far Jens dog ikke blevet snydt for opmærksomhed.

- I dag var vi på køreteknisk anlæg i Randers. Og her blev han spurgt om sit livs første selfie med en fan, lyder det.

Programmet bliver fire afsnit langt og sendes i efteråret på TV 2.