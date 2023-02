Tager mysteriet om Morten Olsens kæreste op

Torsdag er der premiere på en ny sæson af 'Som sunket i jorden'.

Her genoptager Kristian Bech den mystiske sag, hvor Morten Olsens kæreste, Marianne Kirstine Egeberg, forsvandt sporløst.

Det var 9. juni 1978, at 25-årige 'Kris' var taget på shoppetur med noget familie til Tyskland. Familien var ombord på færgen fra Gedser til Travemünde i Tyskland, da den unge pige forsvandt.

Marianne Kirstine Egeberg gik alene op på soldækket og er aldrig set siden.

Ekstra Bladet var blandt de medier, der dækkede sagen intensivt, da Marianne Kirstine Egeberg forsvandt. Her en artikel fra Ekstra Bladet 12. juni 1978.

Politiet efterforskede sagen om den tidligere landstræners kæreste massivt, men har aldrig opklaret, om hun selv sprang over bord, eller om hun blev udsat for en forbrydelse den sommerdag.

Nu giver TV 2 altså efterforskningen en ny chance mere end 40 år efter, Marianne Kirstine Egeberg forsvandt.

- Jeg kendte faktisk ikke sagen. Jeg er nok for ung, siger Kristian Bech, der er vært på programmet, til Ekstra Bladet.

- Men den lød ret vild. Jeg har dog hele tiden tvivlet på, hvad vi skulle kunne komme med af nyt, når politiet har efterforsket sagen så meget, siger Kristian Bech og fortæller, at der egentlig ikke var planer om at lave et selvstændigt program om sagen.

- Den er røget lidt op og ned af skuffen, men pludselig kommer vi til et sted, hvor vi får nogle informationer, der gør, at vi ikke er i tvivl om, at der skal laves et program, siger værten.

Kristian Bech understreger, at holdet bag 'Som sunket i jorden' ikke er gået ind i sagen, fordi den har forbindelse til den tidligere landsholdspiller - og træner.

- Vi gik ind i sagen, fordi der var en ung pige, der forsvandt og aldrig er dukket op, siger han.

'Som sunket i jorden' kan ses torsdag klokken 20 på TV 2.

Morten Olsen var træner for herrelandsholdet i fodbold fra 2000 til 2015. Han medvirker ikke i 'Som sunket i jorden'. Foto: Jan Sommer

