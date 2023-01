Tager røven på dommerne: - Jeg var meget nervøs

Der var gevaldige panderynker bag dommerbordet, da 29-årige Henrik Hedelund trådte ind i ’X Factor’-studiet for at give sin audition.

Det lod nemlig ikke til, at den dømmende treenighed vidste, hvad de skulle forvente af den syngende buschauffør, der til daglig huserer på rute 420 mellem Skive og Fur.

Men efter hans sang var sagen klar. Dommerne var ellevilde med Henrik Hedelund.

- Du har den ting, man ikke lige kan sætte en finger på, lød det blandt andet fra Kwamie Liv.

Det var noget uvant for Henrik Hedelund at stille op i 'X Factor'. Til daglig er han buschauffør. Foto: TV 2

Lærte sig selv at synge og spille

Henrik Hedelund fortæller Ekstra Bladet, at nerverne sad uden på tøjet, selvom det endte med ros.

- Det var helt fantastisk at stå og høre det. Men det var en meget speciel oplevelse at stå der, og jeg kunne mærke, at det var en af de gange, jeg var meget nervøs for at spille.

Annonce:

Buschaufføren lærte sig selv at spille og synge under coronanedlukningen, da han havde et ønske om at komme ud og optræde for folk. Og det var også derfor, han meldte sig til ’X Factor’.

Der var god grund til at smile efter dommernes rosende ord. Foto: TV 2

- Jeg har fået at vide, at jeg synger og spiller godt, og jeg ville gerne have en mening fra nogle udefra, der kunne sige, om det så også var tilfældet.

Det tyder da også på, at Henrik Hedelunds medvirken har båret frugt. I hvert fald har han taget dommernes ord med sig videre på sin færd.

- Når jeg skal spille i fremtiden, tager jeg det med om, at jeg godt kan synge og er et behageligt menneske.

- Det vil være ualmindeligt, hvis man ikke fik lidt ekstra selvtillid af de rosende ord.

Den nye sæson af 'X Factor' har premiere søndag aften. Du kan se 'X Factor' hver fredag på TV 2 eller TV 2 Play.

Det er ikke hvem som helst, der bliver dommer i 'X Factor', og de kendte musikere har typisk også en betydelig formue. Ekstra Bladet har gennemgået nogle af dem her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Hvad var årets største drama i Realityland? Det taler Jeppe Risager, Marco Harry og Mie Fitness om i ugens udgave af 'Der er brev!'. Lyt med her: