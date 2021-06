Takkede nej til ikonisk film

De fleste forbinder nok i høj grad skuespilleren Anne Hathaway med hendes rolle i den noget nær ikoniske komediefilm 'The Devil Wears Prada'.

Men faktisk var den slet ikke Hathaway, der var førstevalg til rollen som Andrea, der bliver assistent for chefredaktøren Miranda, spillet af Meryl Streep.

Det løfter filmens instruktør, David Frankel, sløret for i et interview med Entertainment Weekly, hvor han samtidig fortæller, at han allerhelst ville have haft Rachel McAdams i rollen.

- Vi tilbød rollen til Rachel McAdams tre gange. Produktionen var opsatte på, at det skulle være hende, og hun var fast besluttet på ikke at gøre det, siger han.

Gav ikke op

Ifølge David Frankel var også Nalie Portman, Scarlett Johansson, Kate Hudson og Kirsten Dunst i spil til rollen.

Men Anne Hathaway var nærmest ikke til at drive væk.

Anne Hathaway har foruden 'The Devil Wears Prada' spillet med i film som 'Prinsesse eller ej' og 'Les Misérables'. Foto: Jordan Strauss / Ritzau Scanpix

Det fortæller den tidligere chef for filmselskabet Fox 2000 Elizabeth Gabler i samme interview.

- Jeg husker, at hun sad på sofaen i mit kontor og forklarede, hvorfor hun gerne ville have rollen.

- Annie (Anne Hathaway, red.) gav aldrig op. Hun stoppede aldrig med at kontakte os, siger hun.

Og det blev til sidst Meryl Streep, der fik lov at bestemme.

- 'Brokeback Mountain' var på vej til at komme ud. Annie havde en lille, men skøn rolle i den. Og Meryl så scenen fra filmen, hun mødte hende, og så ringede hun ind og sagde 'Ja, denne her pige er skøn, og jeg tror, vi kommer til at arbejde godt sammen', fortæller David Frankel.

'The Devil Wears Prada' havde premiere i biograferne i 2006.