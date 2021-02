Taknemmelig Peter Mygind: - Vi har krydset fingre

Trods coronaudfordringer er krimiserien 'Sommerdahl' nu klar med sæson to, som det har været en noget anderledes oplevelse at lave

- Det har da været nervepirrende, siger Peter Mygind.

Han taler om optagelserne til anden sæson af TV2's krimiserie 'Sommerdahl', der får premiere 28. februar.

På grund af coronaen blev Helsingør, hvor serien - med Mygind i hovedrollen som detektiven Dan Sommerdahl - udspiller sig, i maj og juni forskånet for en række velplanlagte drab, som efterforskeren Dan Sommerdahl ellers var helt klar til at opklare.

Optagelserne blev sat på coronapuse, men 2. juli trak holdet i arbejdstøjet igen.

Sæson tre i vente

- Vi havde alle glædet os. Det er jo skønt at arbejde med en karakter og et hold, man kender, men måden, vi var sammen på, havde ændret sig markant fra sæson et. Ligesom alle andre steder i samfundet var der ikke noget med at kramme og kysse. Det er svært, når man som jeg er et meget fysisk menneske, men så må man jo vise det med kropssprog og følelser.

- Vi var allesammen meget påpasselige med at overholde alle regler. Det ville jo være frygteligt, hvis en fra produktionen pludselig var smittet. Vi har virkelig krydset fingre hver eneste arbejdsdag og er lykkelige for, at det lykkedes, siger Peter Mygind.

Peter Mygind spiller detektiven Dan Sommerdahl i serien af samme navn. Foto: Mike Kollöffel /TV 2

Serien 'Sommerdahl' er baseret på forfatteren Anna Grues populære serie om 'Den skaldede detektiv', og hun har flere gange været på besøg under optagelserne.

- En del er naturligvis ændret i forhold til bøgerne, men hun giver thumbs up, og det er vigtigt for mig, at hun kan lide serien. Det er jo ikke altid, forfattere er tilfredse, når andre tager fat i deres 'børn', siger Peter Mygind og røber, at der allerede nu tales om en sæson tre.

Bryder sammen for åben skærm

- Men det er jo ikke noget, jeg må sige noget om, lyder det.

'Sommerdahl' sæson to er på otte afsnit og får premiere på TV2 Charlie 28. februar