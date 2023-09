Talentshow i modvind: Hvide deltagere var blackfaced

Den polske udgave af 'Your Face Sounds Familiar' bød på to deltagere, der havde gjort sin hud mørk for at ligne Kendrick Lamar og Beyoncé, ligesom 'n-ordet' blev brugt. Det har gjort mange forargede

Man kan levende forestille sig ragnarok hos seerne og en redaktør båret til bålet af folkedomstolen iført fakler og høtyve, hvis deltagerne i DR's 'Stjerneklar' tidligere på året havde optrådt som eksempelvis Whitney Houston eller James Sampson med sort maling i ansigtet.

Det har man åbenbart ikke været bange for hos produktionsfirmaet Endemol Shine Poland, der står bag talentshowet 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo' – den polske udgave af tv-franchiset 'Your Face Sounds Familiar', der oprindeligt stammer fra Spanien.

Som vi også kender det fra lignende koncepter herhjemmefra, skal de mere eller mindre kendte deltagere imitere og parodiere en kendt sanger eller sangerinde i programmet, der i Polen nu kører for 19. sæson.

Men i lørdags - i det andet tv-show i denne sæson - gik det galt. Det skriver The Guardian.

Sangeren Kuba Szmajkowski, som er en influencer-stjerne i Polen med bl.a. 163.000 Instagram-følgere, vandt aftenens program, efter at have opført Kendick Lamars nummer 'Humble'.

Problemet var bare, at han var blackfaced - det vil sige malet sort i hovedet, ligesom han desuden bar falske cornrows og et falsk skæg.

For de uindviede er cornrows en type fletninger, hvor håret flettes langs med/på hovedbunden. På overfladen ligner håret lidt en majskolbe - deraf det engelske navn.

Brugte N-ordet

Kuba brugte også 'n-ordet', der ikke blev censureret ud i udsendelsen.

Men også skuespilleren Pola Gonciarz bar blackface, da hun skulle parodiere Beyoncé Knowles. Hun iførte sig således en slags maske og gjorde på den måde huden mørkere for at optræde med sangen 'If I Were a Boy'.

Begge deltagere postede i øvrigt videoer af deres respektive transformationer på sociale medier.

Den virkelige Kenrick ... Foto: John Salangsang/Ritzau Scanpix

Stormvejr på sociale medier

Det har dog ikke formildet visse tv-seere.

Ifølge The Guardian har hundredvis af brugere på sociale medier således udtrykt deres forargelse, men showet har ikke gidet at kommentere på forargelsen, ligesom The Guardian ikke er lykkedes med at få et svar fra tv-selskabet bag.

Modvind tidligere

The Guardian skriver endvidere, at showet tidligere har været i modvind på grund af blackfacing.

Efter at skuespilleren Tomasz Ciachorowski optrådte med nummeret 'Stronger' af Kanye West i 2021, vakte det kritik, hvorpå showet udsendte en erklæring, hvor essensen var, at man var 'meget overrasket' over kritikken.

'Intentionen med hver stjerne, der optræder i showet, såvel som hele produktionsteamet, er, at genskabe den originale præstation/optræden på den mest præcise måde, samtidig med at den originale kunstner æres'., lød det.

Desuden påpegede man hos folkene bag showet, at vinderen i hvert afsnit donerer penge - 10.000 zloty - for sejren til godgørende formål.