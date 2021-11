Taler efter 'Vild med dans'-bombe: Derfor stopper jeg

Tirsdag aften kunne HER&NU smide en mindre 'Vild med dans'-bombe, da TV 2 bekræftede over for ugebladet, at Britt Bendixen ikke vender tilbage til dommerbordet til den kommende sæson.

Efterfølgende fortalte TV 2, at det har været den rutinerede dommers eget valg at stoppe, og nu sætter hun selv ord på beslutningen. Det sker, da Ekstra Bladet møder hende efter fredagens 'Vild med dans'.

- Jeg har vidst det længe, og produktionen har vidst det, siden jeg startede i år, siger Britt Bendixen, der egentlig skulle være stoppet for to år siden, men en hjerteoperation satte en stopper for hendes afskedssæson.

Derfor takkede hun alligevel ja, da hun fik muligheden for at vende tilbage, da hun igen var på toppen.

- Og jeg har været lykkelig for at være med igen. Men nu er det slut. Uigenkaldeligt.

- Hvorfor det?

- Det er, fordi jeg bliver 80 år til januar, og jeg har ingen venner på 80, der stadig er i engagement nogen som helst steder, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg har arbejdet virkelig meget hele livet. Jeg har næsten altid haft dobbeltjobs, og jeg har nydt det, for dans er et kald for mig. Men jeg tænker, at jeg nu virkelig skal nyde livet og bruge nogle af mine sammensparede penge, fortæller Britt Bendixen.

'Jeg vil nyde det'

Den 79-årige dansestjerne har været dommer i alle 18 sæsoner med undtagelse af én. Derfor bliver det også specielt, når hun pludselig skal til at have fritid fredag aften i efterårsperioden næste år.

- Jeg ved, at jeg vil savne det, og jeg vil nyde at se, hvem end det bliver, der sidder ved dommerbordet. Jeg vil nyde at sidde hjemme med benene oppe på bordet og se de nye dansere og høre, hvad der bliver sagt fra dommernes side, siger hun.

Britt Bendixen har dog intet bud på, hvem der skal være hendes efterfølger.

- Det har jeg da ikke begreb om. Jeg har det sådan, at - uden at sætte mit lys under en skæppe - vil de nok have svært ved at finde en, der har samme gejst, som jeg har. Ej, det var gas, griner Britt Bendixen.

Britt Bendixen stopper ikke helt med at arbejde - men det er helt slut med 'Vild med dans'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Håber ikke på Silas

Der har været mange rygter om, hvem der skal afløse Britt Bendixen. HER&NU kunne allerede inden den officielle bekræftelse fortælle, at den rutinerede dommer ville stoppe, og at Silas Holst skulle afløse hende.

Danseren selv har dog afvist, at der skulle være indgået en aftale på nuværende tidspunkt, og Britt Bendixen håber heller ikke, det bliver ham.

- Det vil være fint, for han er meget vidende. Han er måske stadig lige lovlig ung, og jeg synes, han skal være aktiv danser lidt længere, fordi han er så dygtig og så lækker på gulvet, slutter Britt Bendixen.

Hun har lige to programmer, der skal færdiggøres, inden hun for alvor kan gå på en velfortjent 'Vild med dans'-pension.

