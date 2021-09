Olivia Salo, der er aktuel som ny 'Paradise Hotel' vært har gennem længere tid ikke vist sin kæreste, Sebastian, frem på sociale medier, men det er så småt begyndt at ændre sig.

Til premieren på den nye sæson af 'Paradise Hotel' fangede Ekstra Bladet Olivia Salo og spurgte ind til, hvorfor hun først nu er begyndt at vise sin kæreste frem.

- Jeg bliver meget nemt forelsket, så derfor ville jeg være helt sikker på, at det var det rigtige, før jeg begyndte at vise ham frem, fortæller hun.

Sammen under optagelser

Den 25-årige tv-kendis, der tidligere har optrådt i 'Love Island' og 'Olivia og sexmyterne' har under optagelserne til den nye sæson af 'Paradise Hotel' haft sin partner med sig hele vejen.

- Vi har kunne holde en romantisk ferie under optagelserne, fordi Sebastian også arbejder i faget, og var med i Mexico for at skyde den nye sæson.

Parret har været sammen i over et halvt år og skal om en uges tid på ferie sammen.

Begyndte at græde

Olivia Salo, der til daglig arbejder hos NENT group, fik sig en kæmpe overraskelse, da hun blev kaldt til møde og blev spurgt, om hun ville være ny vært på det populære program.

Taler endelig om kærligheden: - Det skulle være helt rigtigt

- Jeg kan sige, at da jeg fik nyheden om, at jeg skulle være en af de to, der græd jeg, fortæller Olivia Salo og griner.

Du kan se Olivia Salo som vært, og alle de nye deltagere i sæson 18 af 'Paradise Hotel' 22. september, hvor programmet har premiere.

Olivia Salo, har tidligere haft udfordrende tv-roller, hvor hun blandt andet var en del af et vildt sex-show i programmet 'Olivia og sexmyterne'. Du kan se de frække billeder her.