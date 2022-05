Taler første gang om graviditet

'Game of Thrones'-stjernen Sophie Turner og hendes mand, popstjernen Joe Jonas, kunne tilbage i marts ikke længere skjule, at de venter deres barn nummer to.

Her blev Turners gravide mave fotograferet på en gåtur, men parret, der normalt er meget private, har ikke talt om de lykkelige omstændigheder offentligt før nu.

I et stort interview med magasinet Elle sætter Sophie Turner nemlig ord på det, hun ser som meningen med sit liv.

- Det er det, livet handler om for mig - at opfostre den næste generation. Den bedste ting i livet er at se min datter udvikle sig og blive dygtigere, siger hun i interviewet med henvisning til datteren Willa, der fylder to år til sommer.

Parret så bestemt lykkelige ud, da de tidligere på ugen var til Met Gala i New York. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Velsignelse

26-årige Turner og 32-årige Jonas er da også spændte på familieforøgelsen, som hun kalder 'den største velsignelse nogensinde'. Men de har udfordringer med at forklare datteren, hvad der skal ske.

- Når jeg peger på min mave og siger 'Hvad er der derinde?', svarer hun 'baby'. Men så peger hun på sin egen mave og siger 'baby', og så peger hun på sin fars mave og siger 'baby'.

- Så jeg tror, hun tænker, at en mave er en baby. Men hun klynger sig mere til mig end normalt, så jeg tror, hun har en ide om, hvad der sker. Hun vil have sin mor hele tiden - hun mærker sig territorium af, siger Sophie Turner.

Sophie Turner og Joe Jonas blev gift i 2019 - først i Las Vegas og en måned senere ved en mere formel ceremoni på et slot i Frankrig.