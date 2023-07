Taler om sexscener: - Så fucking stærke

Indtil videre har den nye biografiske filmfortælling om atombombens ophavsmand, Robert J. Oppenheimer, trukket overskrifter verden over.

Alt fra 11 kilometer lange filmruller, til strejkende skuespillere og indlagte sygelige diæter.

Ja, 'Oppenheimer'-filmen er svær at komme udenom. Og biografgængerne skal også bé om at se filmen, der varer hele tre timer.

Noget andet, der er svært at komme udenom i filmen, er dens sexscener.

Cillian Murphy var på, hvad han selv kalder en 'sygelig diæt', for at være kameraklar til 'Oppenheimer'-filmen. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

15 minutter lange sexscener?

Inden den længe ventede atombombe-basker ramte filmlærreder verden over, gik der rygter om 15 minutter lange sexscener. Senere har rygterne vist sig at være usande. Men alligevel har de involverede i filmen set sig nødsaget til forsvare sexscenernes berrettigelse i filmen.

Og hovedrolleindehaveren, selveste Robert J. Oppenheimer himself, Cillian Murphy, har om nogen den store sexscener-ja-tak-hat på. Murphy er decideret begejstret for, hvordan de er endt, fordi de angiveligt er udført til UG med kryds og slange.

- Han (Nolan, red.) vidste, at de scener ville skaffe filmen den opmærksomhed, den har fået. Og jeg tror, at når man ser dem, så er de så fucking stærke i udtrykket, fortæller Cillian Murpy i et længere interview med den australske avis, The Sydney Morning Herald.

- Og scenerne er der ikke bare for at være der. De har sin plads, de er perfekte, og Florence (Pugh, red.) er bare fantastisk.

Velanset og værdsat

Ciaran er om nogen også lidt forudindtaget, men indtil videre ser hans lovprisende ord dog ud til at holde stand.

For selvom den mere spiselige Barbie-film indtil videre overgår Nolans nyeste film i billetsalget, så higer biografgængerne også efter 'Oppenheimer'. Nolans biografiske fortælling om Robert J. Oppenheimer har da også fået en ret så fornem vurdering på 8,8 ud af 10 på filmdatabasen, IMDB.

Så om Cillians ord er magen til en forældes lovprisende ord til sit barn, der har tegnet utydelige kruseduller, eller om der er en Oscar i horisonton for den irske skuespiller - det må tiden vise.

