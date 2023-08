Taler over sig: - Jeg får hugget hovedet af

I syv sæsoner har seerne kunnet opleve kendisser dyste om 'stormester' Lasse Rimmers point, når de har løst alle mulige og umulige opgaver i TV 2-programmet af samme navn.

Og der er mere på vej.

Det afslørede Lasse Rimmer, da han fredag morgen var gæst i programmet 'Den dejligste morgen' med Kenny Jensen og Christel Ekelund på Classic FM.

Her fortalte han, at der netop nu er optagelser i gang til en sæson, som formentlig kommer til foråret.

- De fem vindere fra de første sæsoner tørner sammen i fire andre programmer. Så der er en sæson på vej med de bedste og de dårligste deltagere indtil nu

- Og så går Mark Le Fêvre og et nyt hold af deltagere faktisk og optager opgaver lige nu. Jeg optrådte med Mark i går på en lille klub. Han knokler rundt derude i jakkesættet, lød det fra Rimmer i programmet.

Lasse Rimmer danner par med influencer Line Hoffmeyer. Foto: Linda Johansen

Annonce:

Er det Tobias Dybvad?

Hvem man kan glæde sig til at opleve i den kommende sæson, vil Lasse Rimmer ikke ud med. Og så alligevel.

- Nu gør jeg det, nu siger jeg det. Nu gør jeg det bare for jer, det må jeg ikke - jeg får hugget hovedet af for det her - en af deltagerne, han har været berømt for at lave et klipprogram med reality-klip på TV 2 Zulu. Og så siger jeg ikke mere. Så må I selv regne resten ud, sagde han.

Ekstra Bladet har rakt ud til TV 2 for at høre, om de vil sætte navn på deltageren. De er dog ikke vendt retur.

Det kan dog nærmest umuligt være andre end Rimmers komiker-kollega Tobias Dybvad, der i et årti frem til 2022 stod i front for 'Dybvaaaaad!' på netop TV 2 Zulu.

TV 2 har allerede offentliggjort deltagerne i de kommende sæsoner, hvor de bedste og de værste deltagere fra de første sæsoner dyster mod hinanden. Læs mere her.

Ekstra Bladet har talt med Mark le Fevre om alt det, man ikke ser, når 'Stormester' ruller over skærmen. Du får alle programmets hemmeligheder serveret her.