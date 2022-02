Taler ud efter bizar situation: - Det er ærgerligt

'X Factor'-gruppen Line & Camille blev smidt ud sidste fredag lige inden bootcamp, men pigegruppen VEST, der blev valgt på bekostning af Line & Camille, besluttede siden at skride frivilligt. Det er irriterende, mener pigerne, men der er no hard feelings

Hvis nogen skal udråbes som årets mest uheldige 'X Factor'-deltagere, må det være gruppen Line & Camille, der for nylig blev fravalgt som de allersidste af Kwamie Liv ved årets '6 Chair Challenge'.

Det betød, at konkurrenterne i Kwamie Livs gruppe-del, pigeduoen VEST, i stedet gik videre til årets bootcamp, mens Line & Camille på henholdvis 17 og 16 år blev sendt ud af programmet kort før målstregen.

Godt nok gjorde de det ikke til ug, kryds og slange under deres optræden, hvilket var hovedårsagen til hjemsendelsen, men det kunne nemt være gået helt anderledes efterfølgende, hvis skæbnen havde villet det.

VEST, der altså tog pladsen for snuden af Line & Camille, valgte nemlig, som Ekstra Bladet beskrev i forgårs, kort efter frivilligt at forlade programmet, og de dukkede således aldrig op til Kwamie Livs bootcamp.

Kan godt forstå dem

Det ærgrer Line & Camille i dag, at gruppen, der slog dem, ikke gad at være med alligevel, for så kunne de jo selv lige så godt have fået chancen.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at man ryger ud før bootcamp. Det er også ærgerligt, når man kunne have haft en chance for at komme videre, men på den anden side kan jeg også godt forstå VEST, når de siger, at det nok ville være ret hårdt, for man når til et punkt, hvor det tager meget af ens tid. Jeg ville da nok også selv have haft tanken at 'shit - det kommer til at blive meget mere seriøst nu'. Det er to megasøde piger, og vi blev virkeligt hurtigt tætte med dem, så der er ingen hard feelings overhovedet, siger Camille Juhl Poulsen i telefonen.

Duoen VEST blev valgt i stedet for Camille og Line, og skulle til bootcamp, men siden fik de kolde fødder. Dermed kunne Camille og Line lige så godt have fået pladsen i første omgang, men sådan gik det ikke. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

- Men skulle man ikke have tænkt over på forhånd, før man meldte sig, at man kunne 'risikere' at ryge videre?

- Jeg kan godt se, hvad du mener, og at man måske skulle være på forkant med den slags, men det kan også godt være, at man mest bare har lagt vægt på, at man gerne vil prøve grænser af og bare have en fed oplevelse, fortæller Camille, mens Line Aggerholm Nielsen supplerer:

- Jeg har det på samme måde. Men kan godt sige, at de har taget pladsen fra nogle, som måske ville tage det mere seriøst, men jeg tror, at det kom bag på dem, at de ville nå så langt.

- Har I hørt noget om, at Kwamie Liv måske overvejede at tage jer tilbage til bootcamp, nu hvor VEST frivilligt smuttede?

- Nej, vi har ikke hørt noget, siger pigerne i kor.

Kwamie bøjede reglerne

Historien om pigernes 'uheld' stopper dog ikke her, for også en anden hændelse kunne nemt have sikret dem en uventet bootcamp-billet.

Hvis Kwamie Liv ikke ekstraordinært havde fået lov til i desperation at tage Martin Jensens udsendte gruppe Lorenzo og Charlo med blandt sine grupper, så havde hun efter VEST's exit kun haft én gruppe tilbage ved bootcamp.

- Så var I jo nok kommet med alligevel - har I talt om det?

- Ja, den tanke har jeg gjort mig. Et eller andet sted havde man måske håbet på det umulige, siger Line.

