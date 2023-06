Taler ud efter brud: - Vi går nemt på kant af hinanden

Intet varer evigt.

Og det gjorde forholdet heller ikke mellem tidligere 'Paradise Hotel'-Anna Seneca og 'Ex on the beach'-deltageren Oliver Filthuth.

Dog var det en glad og tilfreds Oliver Filthuth, som Ekstra Bladet mødte til Reality Awards Sommerfest fredag.

- Jeg har det overraskende godt. Selvom vi er gået fra hinanden, så har vi en god samtale, siger Oliver.

Men det er ikke altid, at parret har haft det sådan. Og det kan ifølge Oliver være grunden til, at de blev nødt til at gå hvert til sit.

- Vi går nemt på kant af hinanden, og det kan være småting som en kop, der ligger dårligt i en skuffe, forklarer 'Ex on the beach'-deltageren.

- Når man går på kant af hinanden i lang tid nok uden at få et break fra hinanden, samtidigt med man flytter sammen, og de der diskussioner bliver ved med at komme, så blev det for meget for os begge to.

Annonce:

Du kan helt eksklusivt se Reality Awards-sommerfesten her.

Du kan også de de frækkeste billeder fra festen her.

Specielt bånd

Oliver forklarer dog, at selvom de to ikke længere kan kalde sig kærester, så har de det stadig godt, kan snakke sammen og gå ture med Annas søn Mio, som hun har fået med ekskæresten og realitydeltageren Oliver Erngart.

- Det er nok 80 procent af det sværeste, at Mio nu bliver skubbet væk, forklarer Oliver Filthuth.

Han mener nemlig selv, at han fik et godt bånd til sønnen.

- Det er nok det, der er sværest at give slip på, fordi jeg gik all in, forklarer han.

Ingen damer i sigte

På trods af, at realitystjernen nu er fri på markedet, så mener han ikke, at han er klar til at komme i et forhold igen.

- Jeg skal ikke ud og kigge på damer i dag. Jeg tager det stille og roligt.

For en stund sigter Oliver altså efter, at der ikke er nogen nye, der skal dele hans lejlighed med ham.

- Jeg beholder mine fire vægge for mig selv, siger han.