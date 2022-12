Taler ud om Caspers tilsvininger: Forlod spisebordet i vrede

Iben Hjejle og Casper Christensen bliver genforenet i 'All Exclusive' på Viaplay for første gang siden deres brud

Første klip fra programmet 'All Exclusive', hvor Casper Christensen i første episode interviewer sin kendte ekskæreste Iben Hjejle i en villa i Portugal, er udkommet, og her taler de blandt andet om skænderier og en periode i privaten, hvor tingene kørte helt af sporet

De var et par på godt og ondt i otte år, inden de i 2013 brød med hinanden.

Iben Hjejle har siden i bogen 'En gylden korkprop' kaldt årene med Casper Christensen for 'i bedste fald anstrengende, i værste fald ødelæggende'.

Bruddet var dog knap så voldsomt, som da Casper Christensen og Iben Hjejle faldt pladask for hinanden, før Casper Christensen - i hvert fald offentligt - havde forladt sine daværende kone, Anette Toftgaard. En historie, ugebladet Se og Hør bragte bl.a. med paparazzibilleder.

Alligevel har rygterne gået, lige siden Casper og Iben stoppede deres forhold: Var det et smertefuldt brud, og er der bitterhed mellem kendis-eksparret i dag?

Nu taler de så endelig helt ud i Casper Christensen og Mikael Bertelsens nye interview-koncept 'All Exclusive', der vises eksklusivt på Viaplay fra 7. december.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Annonce:

Ekstra Bladet bragte for nylig nyheden om, at Casper Christensen 'griller eksen på tv', og nu er det så kommet frem, at afsnittet med Iben Hjejle bliver det allerførste af slagsen.

I samme moment er det første lange klip fra optagelserne blevet offentliggjort. Her kan man i detaljer høre om en periode i det daværende ægtepars liv, hvor intrigerne tog til, og tingene begyndte at lakke mod enden i forholdet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Middagen i villaen i Portugal under optagelserne var noget hyggeligere end middagene hjemme i privaten i Værløse i parrets sidste tid som kærester. Her skred Iben Hjejle, når maden var lavet. Foto: Viaplay Group

Skabte sig som hane

Casper forærer i programmet således Iben en lille dyrefigur, der forestiller en hane.

Den er magen til en lille hane-figur ved navn McFlurry, som Casper Christensen og Iben Hjejle havde i parrets daværende hjem i Værløse, og som var med ved middagsbordet.

Casper forærer Iben den lille hane for at minde hende om dengang, Casper brugte en lignende lille hane som et slags alias, når han med forvrænget stemme skabte sig højlydt over for Iben Hjejle under maden - ofte i overværelse af parrets tre sammenbragte børn, der morede sig gevaldigt.

Iben grinede dog ikke helt så meget:

Annonce:

- En af de måder, jeg skabte mig på, var jo med McFlurry-hanen, som ikke kunne lide dig, siger Casper til Iben.

- Ja, det er rigtigt, replicerer Iben.

- Den svinede mig til, supplerer hun.

- Det var på et tidspunkt så voldsomt, at du ikke ville spise med os, siger Casper.

- Ja, jeg rejste mig fra bordet og gik, fortæller Iben.

- Det blev på et tidspunkt så voldsomt, at du lavede mad, og så gik du, husker Casper.

- Ja, det er rigtigt, siger Iben.

- Det var i lang tid. Det var i månedsvis jo. Og så sad du inde i en sofa og surmulede, imens McFlurry blev værre og værre, siger Casper.

Tog overhånd

Iben Hjejle husker, at det først var sjovt, at Casper sad ved middagsbordet og svinede hende til, mens han lod, som om han var en hane, men at det siden tog totalt overhånd.

- Den går for langt, erkender Casper i dag i programmet, inden eks-parret i kor forsøger at imitere den stemme, Casper Christensen i sin tid brugte, når han indtog rollen som McFlurry.

Annonce:

Her brugte han angiveligt nogle gange både ordene 'kælling' og 'møgfisse', når han tiltalte Iben, lyder det i løbet af samtalen.

Men:

- Børnene skreg af grin, konstaterer Iben Hjejle og fortsætter:

- Hvorfor fik du dog lov til det, spørger hun.

- Det gjorde jeg jo heller ikke, konstaterer Casper.

- Du forlod bordet - og så blev vi skilt et år senere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Iben Hjejle og Casper Christensen har ikke talt ud om deres forliste forhold, der gik i stykker for snart ti år siden. Før nu. Foto: Viaplay Group

Ifølge pressematerialet er det første gang, Casper og Iben taler ud efter deres brud for snart ti år siden.

Ekstra Bladet har rakt ud til Casper Christensen for at høre, om han har lyst til at uddybe klippet fra 'All Exclusive' og skærmydslerne med Iben Hjejle. I skrivende stund er han ikke vendt retur.