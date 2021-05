Taler ud om kritik

Den længe ventede 'Friends'-genforening er endelig landet, og det har skabt stor jubel verden over.

Det store spørgsmål om, hvorvidt Rachel og Ross var på pause, går stadig igen, og det gør spørgsmålet om den manglende diversitet også.

Nu reagerer skaberne af den populære tv-serie 'Friends' på den manglende diversitet blandt castet.

I et interview med The Hollywood Reporter, fortæller seriens skabere, Marta Kauffmann og David Crane, og instruktør Kevin Bright, at hvis serien blev lavet i dag, ville der være større diversitet blandt de seks hovedpersoner.

- Hvis vi lavede 'Friends' i dag, kan jeg ikke forestille mig, at alle ville være hvide, siger producent Kevin Bright og tilføjer:

- Meget ville ændre sig, hvis det skulle være realistisk inden for tiden. Også sammensætningen af racer ville ændre sig.

Både Kauffmann og Bright insisterer på, at det ikke var planen at caste en gruppe kun med hvide skuespillere.

- Vi havde ikke til hensigt at have en helt hvid rollebesætning. Det var ikke målet. Kemien blandt de seks aktører taler for sig selv, siger Bright.

- Det var ingen bevidst beslutning. Vi så mennesker af enhver race, religion og farve. Disse var de seks mennesker, vi castede. Det var bestemt ikke bevidst, siger Kauffmann.

De skal ikke kritiseres

Skuespiller Lisa Kudrow, der blev kendt i rollen som den (u)musikalske hippie Phoebe i hitserien 'Friends', fortæller også i et interview med den britiske avis The Sunday Times, hvorfor der udelukkende var hvide hovedpersoner i tv-serien.

Ifølge hende var det blot et tidsbillede på, hvordan tingene så ud i en fiktiv udgave af New York i de glade 90'ere.

- For mig skal det ses og vurderes som en tidskapsel, og de (seriens skabere, red.) skal ikke kritiseres for, hvad de gjorde forkert, siger hun til The Sunday Times.

Hun er også overbevist om, at hvis showet var blevet lavet i dag, ville holdet af hovedpersoner have været mere blandet i forhold til hudfarve og etnicitet.

De seks 'Friends'-stjerner har allerede tjent kassen på den populære tv-serie - og de skovler stadig masser af millioner ind på grund af serien.