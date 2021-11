Taler ud om sexisme-dokumentar: Afviser alle rygter

Mandag kommer den længe ventede dokumentar om sexisme i mediebranchen på Discovery+.

En af dem, der udtaler sig i dokumentaren, er den kendte tv-vært Janni Pedersen, der i sin tid på TV 2 har oplevet grænseoverskridende adfærd fra en chef.

Janni Pedersen har tidligere nægtet at udtale sig om sin medvirken i dokumentaren, men nu taler hun til Journalisten.

Ifølge Janni Pedersen taler hun i dokumentaren om en chef, der gerne ville i seng med hende, for at hun kunne blive fastansat.

- En chef misbrugte sin magt til at forsøge at komme i kassen med mig. Jeg fik at vide, at jeg ville blive fastansat inden for den måned, hvis vi havde sex, siger hun til mediet.

På Instagram uddyber Janni Pedersen yderligere omkring sin holdning til hele sagen og dokumentaren.

Ekstra Bladet har fået lov til at citere fra opslaget, men tv-værten gør det klart, at hun ikke har yderligere at tilføje.

'Jeg er de seneste ti måneder blevet beskyldt for nogle ret fæle ting,' lyder det indledningsvist fra Janni Pedersen, der ridser op, at folk har skrevet til hende, at hun skulle have iværksat advokatundersøgelsen om sexisme på TV 2, der endte med at få værter som Jes Dorph og Jens Gaardbo fyret.

Derudover er Janni Pedersen ifølge eget udsagn blevet påduttet at skulle have taget kontakt til kvinder og overtale dem til at stå frem med oplevelser for at få Jes Dorph fyret, så hun kunne overtage hans job.

Ekstra Bladet har foreholdt Jes Dorph de forskellige udsagn, men han har ikke ønsket at kommentere.

Afviser alt

Til sidst fortæller tv-værten, at hun er blevet beskyldt for at være den drivende journalistiske kraft på den oprindelige dokumentar om sexisme, der skulle være udkommet på TV 2, men som bekendt nu udkommer på Discovery+.

'Det er alt sammen forkert. Jeg var case i de oprindelige programmer, og det er jeg også i dem, der bliver ud i morgen tidlig. Sandheden er, at jeg under optagelserne til de skrinlagte programmer mødtes med to af de medvirkende kvinder, fordi de ville konfrontere mig med, at jeg ikke havde gjort noget for at hjælpe dem, dengang de som praktikanter på TV 2 blev udsat for grov sexisme,' skriver Janni Pedersen.

Derudover afviser hun rygterne om, at hun skulle have arbejdet aktivt for at få Jes Dorph fyret, så hun kun overtage hans job i 'Go' aften live'.

'Allerede inden Sofie Linde holdt sin berømte tale i Zulu Galla, havde jeg de første samtaler med 'Go' aften lives' programansvarlige om, at Lasse og jeg skulle skifte fra News og Nyhederne til 'Go' aften live', lyder det.

Janni fortæller til Journalisten, at hun var valgt at medvirke i dokumentaren for sin datters skyld.

Datteren har ifølge tv-værten fortalt hende, at det kan ændre noget for mange andre mænd og kvinder, hvis Janni Pedersen stiller sig frem med sin historie.

Dokumentaren kan ses på Discovery+ mandag.