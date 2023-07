Taler ud om stjernestatus: - Jeg var i krise

Michael Cera udstråler at være en af de generte og nørdede drenge i klassen.

Ham, der altid kender svaret på lærerens spørgsmål, men er for sky til at sige det højt foran de andre elever.

Og der er da også noget om snakken, for da den nu 35-årige skuespiller var blot 19 år gammel, landede han to kæmpe roller i teenagekomedierne 'Superbad' og 'Juno'.

Begge film endte med at være massive seersucceser. Så store at Michael Cera ikke længere følte, han kunne gå i ro og mag på gaden.

- Jeg var i noget af en krise ... jeg nød virkelig ikke den mængde af opmærksomhed, fortæller Michael Cera i et interview med The Guardian.

- Der var et tidspunkt, hvor jeg ville stoppe med at tage jobs, der kunne gøre mig mere kendt.

Nu er Cera et langt bedre og mere selvsikkert sted i sit liv. Derfor er han nu igen at finde på det store lærred, da han er med i filmatiseringen af Barbiedukkke-universet i filmen 'Barbie' i rollen som Allan. Kens gode, men mindre spændende kammerat.

Her til sommer kan Michael Cera findes på biografskærme verden over i rollen som Allan i Greta Gerwigs 'Barbie. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Sagde nej til mere succes

Men tilbage i 2007 efter 'Superbad' og 'Juno' blev han tilbudt en værtsrolle i det amerikanske tv-comedyhit, Saturday Night Live. En værtsrolle i det amerikanske comedyshow, der er USA's mere succesfulde svar på 'Live fra Bremen', er branchens svar på en blåstempling.

Cera endte dog med at takke nej, da han frygtede den efterfølgende berømmelse, der ville komme med hans medvirken.

Faktisk havde han mest af alt bare lyst til at søge væk fra sin status som Hollywood-kendis. Han ville ikke være Michael Cera, for han kunne ikke klare at gå på gaden, velvidende at folk vidste, hvem han var.

Ny film blev hans redning

Men Cera havde allerede forpligtet sig til at være med i filmen 'Scott Pilgrim vs The World', så mareridtet stod til at fortsætte.

Heldigvis for Cera betød netop det job - ifølge hovedpersonen selv - at han kom ud på den anden side af berømmelsens mørke fangarme og kunne fortsætte sin skuespilkarriere med hovedet skruet ordentligt på.