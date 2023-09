Teenageidol anholdt under festival

Den 22-årige spanske skuespiller Gabriel Guevara er blevet anholdt under den internationale filmfestival i Venedig på grund af en international arrestordre udstedt af fransk politi.

Baggrunden er anklager om seksuelt overgreb.

Det skriver italienske medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Skuespilleren var på vej til at modtage en pris for sin rolle i det spanske ungdomsdrama 'Culpa mía', som bygger på den norske tv-serie 'Skam', da han blev anholdt af italiensk politi.

Prisen blev dog ikke uddelt på hovedfestivalen, men på den mindre Filming Italy-filmfestival, som bliver afholdt sideløbende med Venedigs internationale filmfestival.

Suspenderet

Filming Italy har oplyst til det italienske nyhedsbureau Ansa, at Gabriel Guevaras pris er blevet suspenderet, mens efterforskningen af sagen pågår.

I en udtalelse fra Venedigs internationale filmfestival bliver det understreget, at Gabriel Guevara ikke var inviteret til hovedfestilvalen.

Det skriver mediet Variety.

- Efter at nyhedsartikler er blevet offentliggjort på forskellige websites om, at Gabriel Guevara er blevet anholdt i Venedig, præciserer Biennalen (den internationale filmfestival, red.) hermed, at hans tilstedeværelse i Venedig ikke var relateret til nogen begivenheder eller produktioner med forbindelse til den 80. udgave af Venedigs internationale filmfestival, skriver festivalen.

Udlevering overvejes

Ifølge AFP blev den spanske skuespiller anholdt lørdag, da han ankom til øen Lido i Venedig.

I løbet af de kommende dage ventes en italiensk domstol at tage stilling til udleveringen af Gabriel Guevara til Frankrig.

Hvad sigtelsen mod ham præcis handler om, er foreløbig uvist.