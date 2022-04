Teenager ødelagt i 'X Factor'

’X Factor’ har jo karakter af en slags uendelig aprilsnar, så det skulle blive spændende at se, hvad programmet havde fundet på af løjer, når semifinalen rent faktisk blev afviklet 1. april.

Nej, det skulle det faktisk ikke, for det var lige akkurat så uspændende, som det plejer.

Mille Bergholtz blev sendt hjem, og hun er glemt, inden hun stikker nøglen i hoveddøren.

Sidste års vinder hed Solveig, hvilket de færreste nok kan huske. Hun troppede op og sang vinderpræmien, ’Superficial’, som man helst bare vil glemme hurtigst muligt. Og det bliver ikke svært.

Klodset overgreb

Det var faktisk imponerende, at Solveig kunne huske teksten. Så intetsigende fremstod den søgte omgang kabaretpop, som hun havde været i London for at producere med nogle lokale genier.

’Superficial’, der jo ret tragikomisk betyder ’overfladisk’, var et klodset overgreb på teenagerens sarte sensualitet og sårbarhed, der faktisk gjorde hende til den rigtige vinder i fjor.

Man fik ondt af hende. Det var uværdigt.



Blot 18-årige Tina fra Thorshavn leverede en af sæsonens stærkeste sangpræstationer. Foto: Anthon Unger

I år er det en anden teenager, som viser sensible kvaliteter. Færøske Tina er for dygtig og særlig til ’X Factor’, og det understregede hun med en storslået og alligevel intim fortolkning af Lady Gagas 'I’ll Never Love Again' fra filmen ’A Star Is Born’.

En stjerne er født. Men slukkes den hurtigt igen?

Man behøver ikke være kyniker for at tro, at det går Tina, som det gik Solveig, når popindustrien får fat i hende, og hun skal tvinges ned i et eller andet anstrengende og unaturligt koncept.

Finalen næste fredag bliver de færøske mesterskaber i sang, for Tinas landsmand Kári, der generelt har været håbløs, gik mirakuløst videre efter sin hidtil bedste præstation. Eller snarere mindst dårlige.

Man skulle tro, det var en aprilsnar. Det var det ikke.

Bedst: Tina.

Værst: Solveig.