Teknik-koks: YouSee lægger sig fladt ned

Kunder af YouSee er ved at være vant til, at der er et eller andet i vejen med tv-udbyderens ydelser den første dag i det nye år.

Både 1. januar 2019 og 1. januar 2020 oplevede kunderne problemer, da de ønskede at se TV.

1. januar 2021 blev ikke en undtagelse.

Kunder, der gerne ville streame fra YouSees app, måtte i stedet slukørede lukke app'en og finde noget andet. Streaming-funktionen virkede nemlig ikke.

- Vi er ekstremt ærgerlige over det, og vi forstår udmærket godt den kritik, der kommer fra nogle kunder, fortæller YouSees direktør, Jacob Mortensen, til Ekstra Bladet.

- Jeg kan på vegne af YouSee sige, at vi lægger os ned og beklager og siger undskyld til de kunder, der har været berørt af de tekniske fejl, der har været.

Årets tekniske fejl har dog ikke noget at gøre med problemerne fra de forgangne år. Det forsikrer Jesper Mortensen om.

- Det er et ekstremt uheldigt sammenfald omkring nytåret. Det, der skete ved nytår i år, var tekniske udfordringer på streaming-området, mens live-tv stort set ikke har været påvirket.

Både i 2019, 2020 og 2021 har YouSee haft problemer med deres ydelser 1. januar. Foto: YouSee

Derfor var det altså stadig muligt for kunderne at se statsministerens nytårstale og det traditionelle skihop fra Garmisch-Partenkirchen i Tyskland live.

Teknisk fejl

Jacob Mortensen forklarer, at det i år har været nogle servere, der har haft nogle udfordringer og fejlet. Han er også rimelig klar i spyttet, når han bliver spurgt ind til problemerne.

- Det er bare ikke godt nok. Tingene skal fungere. Det er det, kunderne forventer af os.

Han kan heller ikke udelukke, at det er en overbelastning af serverne, har været med til at skabe det tekniske problem.

- Der er mange, der streamer, og specielt i år hvor flere også har været hjemme, men selvfølgelig skal tjenesten også kunne kapere det. Så det er på ingen måde en undskyldning for, at tingene ikke fungerer.

Ingen kompensation

Sidste år kunne YouSee-kunderne ikke udnytte bland-selv-produktet til fulde, og derfor blev de kompenseret for det. I år er det en anden fejl, og derfor er det anderledes. Det fortæller Jacob Mortensen.

- Det, der har været udfordringen i år, er, at det er en del af tjenesten, der har været berørt. Og som sagt, så skal det også fungere omkring nytår, men det giver ikke anledning til kompensation.

Han håber ikke, at kunderne kommer til at forlade YouSee på grund af de tekniske problemer.

- Jeg har fuld forståelse for de frustrationer, kunderne har haft, men jeg håber ikke, at det er det, der gør, at kunderne vælger at forlade os.

På nytårsnatten havde YouSee også problemer med deres musiktjeneste. De problemer blev hurtigt rettet, så man kunne høre musik i starten af det nye år.

