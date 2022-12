'The Bachelor' i vild tv-ændring: Russisk - nej tak!

Ukrainsk er det officielle sprog i Ukraine, men alligevel forstår og taler en stor del af landets indbyggere russisk.

Derfor taler ukrainere også nogle gange russisk i i ukrainske tv-programmer. Det er også tilfældet i den nyeste sæson af realityprogrammet 'The Bachelor'.

Seneste sæson af tv-programmet blev optaget, før Ukraine blev invaderet af russerne, og derfor var der angiveligt heller ikke noget problem i, at deltagerne taler russisk i programmet.

Men det er der tilsyneladende nu, hvor Rusland - og alt, der hører med - ikke så velset i det ukrainske.

Det skriver DR.

Ifølge mediet har man derfor valgt at 'dubbe' hele sæsonen af 'The Bachelor', der lige nu bliver vist på ukrainsk tv.

De har nemlig oversat, hvad deltagerne oprindeligt sagde på russisk, for derefter i stedet at optage det hele med personer, der taler ukrainsk.

Herefter har man har lagt det ind over den originale optagelse på samme måde som når man dubber udenlandske børne- eller tegnefilm på dansk herhjemme.

Sproget forfulgt

En ukrainsk kvinde ved navn Oleksandra Povoroznyk har også tweetet om ændringen i tv-programmet. Hun understøtter dermed DR's historie:

'Okay, her er endnu et eksempel på, hvordan det russiske sprog blev 'forfulgt' i Ukraine før krigen. En ny sæson af den lokale 'The Bachelor' sendes lige nu, og der er noget mærkeligt over det: alle er blevet dubbet til ukrainsk', skriver hun blandt til sine lidt over 30 tusinde følgere.

