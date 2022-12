The Guardian udsat for hackerangreb

Den britiske avis The Guardian er blevet udsat for et hackerangreb.

Det skriver avisen onsdag på sin hjemmeside.

- The Guardian er blevet ramt af en alvorlig it-hændelse, der menes at være et ransomwareangreb, skriver avisens medieredaktør, Jim Waterson.

Det er et angreb, hvor hackere eksempelvis får adgang til eller overtager computersystemer og fremsætter krav for at give dem tilbage.

Angrebet begyndte tirsdag aften og har ramt dele af avisens tekniske infrastruktur. The Guardian kan dog fortsat udgive nyheder på sin hjemmeside og forventer også at udgive en fysisk avis torsdag.

De fleste ansatte hos avisen er blevet sendt hjem på grund af angrebet.

- Vi fortsætter med at holde medarbejdere og alle andre, der er påvirket, opdateret. Vi kommer med en opdatering igen sidst på dagen, siger direktør Anna Bateson og chefredaktør Katharine Viner til de ansatte.

- Med undtagelse af nogle få nøglepositioner så vil vi gerne have, at alle arbejder hjemmefra resten af ugen, indtil I får besked om andet, lyder det.

Nyhedsmedier over hele verden - herunder Danmark - har tidligere været udsat for hackerangreb af både kriminelle og fremmede stater.

Et ransomwareangreb, som det The Guardian er udsat for, vil ofte være udført af kriminelle, der ønsker at få penge ud af deres angreb.

The Guardian blev grundlagt for godt 200 år siden - i 1821. Den betragtes som en af de mest indflydelsesrige aviser i Vesten.