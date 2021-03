The Kubrix er ude af 'X Factor': - Det er uretfærdigt

Femte liveshow blev det sidste for The Kubrix

Så gik den ikke længere for Blachmans sammensatte syvmandsgruppe The Kubrix.

Femte liveshow blev noget overraskende det sidste for gruppen, der måtte se sig slået på målstregen lige inden semifinalen.

Det skete efter en noget overraskende farezone, hvor det endte med at være Lucca og The Kubrix, to af storfavoritterne, der skulle kæmpe om overlevelse i programmet.

At det var de to, der endte i farezonen, skabte i den grad overraskelse blandt dommerne og de andre deltagere i studiet.

Heller ikke bookmakerne havde set den komme.

Ingen kontakt med Blachman

- Det er uretfærdigt, at I skal stå her. Det er en mindre katastrofe. Vi har hver vores kategori og hvert vores talentmasse at arbejde med. For mig handler det om, at man leverer med overbevisning. I denne her sæson synes jeg, at The Kubrix har stået måske stærkere end nogen anden i det her program, lød det fra Blachman, inden han konstaterede, at han valgte at pege på Lucca til at forlade konkurrencen.

Storfavoritten Lucca var også i farezonen. Foto: Tariq Mikkel Khan

I sidste ende var det dog Martin Jensen, der måtte tage den afgørende beslutning, og her endte The Kubrix altså med at trække det korteste strå.

Selv tog de det dog med et smil, da det stod klart, at det var dem, der måtte forlade konkurrencen.

Et år efter 'X Factor'-sejr: Klar med ny musik

- Det har virkelig været en presset uge. Vi har gået på tæer og været meget nervøse, men vi er så stolte, lyder det fra Clara fra The Kubrix umiddelbart efter nyheden om, at de er stemt ud af konkurrencen.

- Vi havde aldrig troet, vi skulle stå her, for vi var så dårlige til bootcamp. Men jeg er så stolt af jer allesammen, siger hun videre, mens gruppen fortæller, at de er blevet meget tætte og vil fortsætte deres nære venskab, selvom de ikke længere er en del af 'X Factor'.

The Kubrix er fortid i 'X Factor'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Deres mentor, Blachman, lægger ikke skjul på, at han er oprørt over, at de nu er fortid i 'X Factor'.

- Det er en tendens, som jeg synes, er meget problematisk. I har været resultatet af frugten af et kæmpe stykke arbejde. I har kæmpet mod sovs og kartofler og amatørisme, og derfor er vi ude i en 'X Factor'-historisk tragedie, lyder det fra Blachman.

TV 2 i kæmpe satsning

- Det er en kæmpe skuffelse, og jeg er virkelig ked af det på programmets vegne og på Danmarks vegne. Jeg elsker jer, og I elsker mig. Slut, siger en meget påvirket Blachman.