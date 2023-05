'The Office' genopstår med kvindelig chef

Så er der snart mere 'The Office'.

Hitserien blev i starten af 00'erne skabt af Ricky Gervais og fik stor succes. Siden har serien fået nye versioner verden over, hvor især den amerikanske version med Steve Carell i hovedrollen som den akavede chef Michael Scott har opnået stor popularitet, og nu er det Australiens tur til at kaste sig over kontorserien.

Flere medier - heriblandt Deadline og Variety - har fået en pressemeddelelse fra Prime Video Australia, der i 2024 er klar med den nye udgave, som bliver lanceret globalt med undtagelse af USA. David Brent og Michael Scott, der var cheferne i henholdsvis den engelske og amerikanske udgave, er udskiftet med Hannah Howard, som driver pakkevirksomheden Flinley Craddick.

Komikeren Felicity Ward skal gå i fodsporene på mænd som Ricky Gervais og Steve Carell. Foto: Anthony Upton/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Howard, der spilles af den australske komiker Felicity Ward, får at vide fra topcheferne, at de lukker hendes afdeling af virksomheden, hvor folk i stedet skal til at arbejde hjemmefra. Serien følger, at hun kæmper for at redde afdelingen og holde sammen på arbejdsfamilien, mens hun kommer med en lang række løfter, hun ikke kan holde.

- Jeg er meget glad for, at Australien genindspiller min lille serie fra årtisundskiftet. Kontorpolitikken har ændret sig en del på de 20 år, så jeg kan ikke vente med at se, hvordan de navigerer rundt med en nutidig David Brent, siger Ricky Gervais i pressemeddelelsen.

Felicity Ward er bedst kendt for sin komik, men hun har også medvirket i en række film og tv-serier. Blandt andet har hun haft en rolle i 'The Inbetweeners 2', ligesom hun også har spillet med i 'Wakefield'.

Udover Felicity Ward kan tv-seerne også glæde sig til at opleve Edith Poor, Steen Raskopoulos, Shari Sebbens, Josh Thomson, Jonny Brugh, Pallavi Sharda, Susan Ling Young, Raj Labade, Lucy Schmit og Firass Dirani.