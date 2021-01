Thomas Blachman: Genial timing at jeg har formeret mig igen

Mens coronanedlukningerne har lagt landet ned i størstedelen af det forgangne år, har den populære komponist Thomas Blachman været uhyre effektiv.

Han har lavet ny jazzmusik, indspillet hjemme i sin dagligstue på sin husbåd, og så er han som bekendt tilbage bag dommerbordet i sin 13. sæson af 'X Factor'.

- I og med at jeg elsker at rende rundt inde i mit eget hoved så at sige, så har jeg haft rig lejlighed til det i 2020. Jeg kan godt lide at være inde i mit hoved og bare gå rundt og se, hvad der sker, og grine af, hvad jeg iagttager og være til stede over for dem, jeg elsker.

- Nu har jeg jo også formeret mig igen, og det synes jeg på en eller anden måde også er genialt timingsmæssigt, lyder det fra Thomas Blachman.

- Det er krævende, vidunderligt og det mest livsbekræftende. Det geniale ved at gøre det nu er, at det man eventuelt ville have gået glip af, går alle andre også glip af.

Blev far igen

Sammen med sin forlovede, den svenske sangerinde og digter Julia Werup, fik han sønnen Zac i september 2019, og fra sit første ægteskab har han også to teenagebørn.

- Jeg synes ikke, vi mennesker har nogen alder - jeg føler mig som en på 30, siger den 57-årige musiker og fortsætter:

- Jeg fylder 60 år om under tre år og skal se frem mod de 90 år som en 30 år lang vision, men tænker, 'hvorfor kan jeg ikke bare leve, fra jeg var 30 år til 60 år en gang til med de fornyede erfaring, jeg har?'.

- For jeg føler mig lige så vital og lige så inspireret og alt muligt andet, som var jeg 30 år. Hvorfor skal jeg overspille en ældre rolle og lande i en tredje alders selvbevidsthed?, spørger han.

Thomas Blachman understreger, at han føler sig meget, meget taknemmelig.

- Det skal man også være, når man er sund og rask. Som min oldefar sagde: 'Skide være med det hele, bare man er sund og rask'. Det kommer bare ned til det punkt, lyder det fra Thomas Blachman.

Det er en bevidsthed, som især er blevet understreget gennem coronapandemiens indtog.

Stor påvirkning

Sidste sæsons 'X Factor' blev pludseligt påvirket af coronavirusset.

Liveprogrammerne blev sat standby i to uger og vendte tilbage uden publikum.

Nu er situationen nærmest blevet til hverdag, og de foreløbige auditions, five chair challange og bootcampen er også kommet i kassen under coronavenlige optagelser.

Det er blevet det nye normale.

- Deltagerne kom ind på samlebånd så at sige, og så er de røget ud igen. Jeg har altid ønsket at arbejde på fabrik, og det har jeg på en eller anden fået en følelse af, at jeg har gjort, så det har passet mig fint, tilføjer han.

- Vi har været fri for 300 skrigende teenagere, der er samlet i et rum med den der højskoleenergi, man ikke kan holde ud. Men alligevel skal jeg lade være med at sige, at det har passet mig fint, for det skyldes en virus, som på mange måder gør os alle sammen mere melankolske, end vi burde være.

Kommet godt igennem

Selv er han mentalt kommet produktiv gennem coronapandemien.

- Den tilstand, jeg har levet under - i de sidste mange år i virkeligheden - har jo altid været en eller anden form for pionertilstand for alle andre mennesker - også hvis man snakker om, hvad man skal gøre uden at gå til grunde i meningsløshed, meningstab, alkoholisme og andre former for destruktion, mener Thomas Blachman.

- Man bliver nødt til at søge et lag dybere for at se, hvad der kommer indefra? Kommer der nogle idéer frem, man kunne have lyst til at bygge i morgen, så man kan stå op fyldt med inspiration, før fanden får sko på?

- Jeg tror som altid, at man skal sætte sig selv i sidste række og gøre så meget, som man kan, for andre. For så kommer du et dybere sted hen, hvor man rent faktisk får små gaver, der popper op engang imellem.

'X Factor' sendes på TV2 hver fredag fra klokken 20.00.